Twitter - Problemele de funcţionare au fost remediate, au anunţat reprezentanţii reţelei de socializare 'Problema a fost rezolvata. Ar trebui sa puteti sa accesati din nou in mod normal platforma Twitter. Daca nu va fi asa, asteptati cateva minute. Va multumim pentru rabdarea voastra', se afirma in acelasi mesaj online. Pana de functionare a inceput la primele ore ale zilei de miercuri si a fost confirmata de reprezentantii Twitter in jurul orei 04:00 GMT, printr-un mesaj publicat pe acelasi cont online. ''Ne-am confruntat cu pene de functionare pe Twitter si TweetDeck (o aplicatie ce apartine acestei retele de socializare)'', a transmis compania. ''Este posibil ca utilizatorii sa fi avut probleme… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

