Twitter ia măsuri împotriva postărilor responsabililor politici care îi încalcă regulile Twitter a decis joi sa inaspreasca tonul impotriva postarilor unor responsabili politici care ii incalca regulile, atunci cand acestia incita, spre exemplu, la violenta, reteaua sociala anuntand masuri care i s-ar putea aplica inclusiv presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP. Tweet-urile respective vor fi precedate de un mesaj care va explica ca acestea contravin regulilor retelei sociale, dar ca sunt totusi difuzate in 'interesul marelui public', detaliaza Twitter. 'Participarea la dezbaterea publica include oferirea posibilitatii ca fiecare sa vorbeasca despre subiecte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ideea unui 'razboi scurt' cu Iranul este o 'iluzie', insista ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif intr-o postare pe Twitter. Referindu-se la afirmatiile recente ale lui Donald Trump care - potrivit lui - 'ameninta pacea', Zarif a publicat pe contul sau de Twitter o serie de cinci…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca Statele Unite vor impune luni noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce afirmase ca daca Republica Islamica renunta la programul sau nuclear, el va fi "cel mai bun prieten" al sau, relateaza AFP. "Introducem…

- Codul Penal nu sanctioneaza "absolut nimic" din campania "Mergi la vot, mergi in vacanta", organizata de Paralela 45, a declarat Alin Burcea, proprietarul agentiei, intr-un interviu acordat wall-street.ro. Concursul lansat de...

- Apoi i-a cerut lui Dan Scavino, consultantul sau in materie de social media, sa le explice congresmenilor cat de populara este hotararea lui, potrivit reactiilor de pe Twitter, scrie ProTV. Michael D’Antonio, biograf al lui Donald Trump: „Cred ca ceea ce conteaza cel mai mult pentru președinte este…

- „Ei ar trebui sa se aseze in genunchi si sa-mi implore iertarea, acestia sunt cu adevarat inamicii poporului”, scria Donald Trump intr-o postare pe Twitter de o agresivitate fara precedent, vizand The New York Times (NYT), relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Gafa MONUMENTALA facuta…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa privind rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a furnizat detalii ample despre eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica demersul, oferind democraților muniție din plin împotriva republicanilor,…

- Presedintele american Donald Trump "nu incitase la violenta" împotriva unei membre musulmane a Congresului, careia acesta îi asociase numele de atentatele de la 11 septembrie 2001 într-o postare video pe Twitter, a asigurat Casa

- Presedintele american Donald Trump "nu incitase la violenta" impotriva unei membre musulmane a Congresului, careia acesta ii asociase numele de atentatele de la 11 septembrie 2001 intr-o postare video pe Twitter, a asigurat Casa Alba duminica, dupa ce mai multi alesi democrati s-au declarat scandalizati,…