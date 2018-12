Twitter este un “loc toxic” pentru femei potrivit raportului Amnesty International

Stiri pe aceeasi tema

- Femeile sud-coreene iși distrug machiajul și iși taie parul in semn de protest impotriva standardelor de frumusețe stricte și nerealiste ale țarii. Mișcarea – cunoscuta sub numele de “scapa de corset” – a caștigat o creștere a mediatizarii mai ales in rețelele de socializare, femeile ștergandu-și machiajele…

- Constatarea ca un copil baiat sau o naștere dificila crește riscul depresiei postanatale ofera medicilor moduri noi pentru a identifica femeile care ar trebui sa beneficieze in special de sprijin suplimentar, spun cercetatorii. Studiul constata, de asemenea, ca femeile ale caror nașteri au suferit complicații…

- Kanye West e mai hotarat ca niciodata sa nu se mai implice in politica, deși in repetate randuri și-a aratat sprijinul pentru Donald Trump. Ba chiar l-a imbrațișat in Biroul Oval de la Casa Alba, motiv pentru care milioane de fani i-au dat unfollow pe Twitter. Rapperul a declarat, marți, ca a fost „folosit…

- Uneori este greu sa ințelegi femeile! Acest lucru este spus frecvent de barbați. Și totuși, ei reușesc de multe ori sa le cucereasca daca se straduiesc. Dar oare, ce apreciaza femeile la un barbat? Setul de calitați pozitive este cunoscut de oricine: sa fie frumos, inteligent, vesel, decent, etc. Dar…

- „Nu ne dam batute niciodata, nu ne odihnim niciodata”, este indemnul cu care incearca Jennifer Lopez sa le determine pe femei sa obțina un corp sculptat ca al ei. Deși se apropie de 50 de ani, vedeta americana are un trup impecabil. Insa abdomenul sculptat și brațele tonifiate cu multe ore de sala le-a…

- Femeile experimenteaza anumite efecte secundare ale chimioterapiei, cum ar fi greata, varsaturile si caderea parului, mai frecvent decat barbatii, potrivit cercetarilor efectuate asupra pacientilor cu cancer esofagian si de stomac, citate joi de PA. Specialisti de la Royal Marsden NHS…

- Circa 85% dintre femeile care activeaza in parlamentele nationale europene au suferit de pe urma violentei psihologice, se arata intr-un studiu intocmit de Uniunea Interparlamentara a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, relateaza agentia EFE. Studiul, prezentat marti, se bazeaza pe declaratiile…

- Un studiu realizat de curand in Olanda estimeaza ca o femeie din doua și un barbat din trei risca sa dezvolte o afecțiune neurologica: accident vascular cerebral, demența sau Parkinson, dupa varsta de 45 de ani. Acestea sunt cele trei boli care amenința femeile. Studiul, publicat in Journal of Neurology…