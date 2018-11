Twitter a precizat ca a sters conturile care incercau sa prezinte informatii false in mod automat, ceea ce incalca regulile platformei.



Potrivit CNN, echipa de campanie a democratilor a fost cea care a alertat Twitter cu privire la conturile respective. Conturile au fost sterse in septembrie si la inceputul lunii octombrie.



Reteaua de conturi automate pare sa fi fost condusa din SUA, a precizat Twitter, fara sa ofere alte detalii.



Dupa acuzatii de manipulari din Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din SUA, Twitter a anuntat ca in ultimele luni…