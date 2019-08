Twitter a recunoscut că a distribuit datele utlizatorilor în scopuri publicitare fără a le cere consimţământul Twitter a anuntat marti ca a ''esuat'' in fata utilizatorilor atunci cand a distribuit datele lor ''partenerilor de publicitate'', fara consimtamantul prealabil. Reţeaua de socializare a declarat că a identificat situaţii în care ''opţiunile de setări (ale utilizatorilor) nu au funcţionat corespunzător''. Compania a indicat că este posibil să fi distribuit partenerilor de publicitate date ale utilizatorilor care au folosit aplicaţia mobilă din mai 2018, inclusiv codul de ţară şi acceptul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a anuntat marti ca a ”esuat” in fata utilizatorilor atunci cand a distribuit datele lor ”partenerilor de publicitate”, fara consimtamantul prealabil, relateaza miercuri DPA. Reteaua de socializare a declarat ca a identificat situatii in care ”optiunile de setari (ale utilizatorilor) nu au functionat…

- Twitter a anuntat marti ca a ''esuat'' in fata utilizatorilor atunci cand a distribuit datele lor ''partenerilor de publicitate'', fara consimtamantul prealabil, relateaza miercuri DPA. Reteaua de socializare a declarat ca a identificat situatii in care…

- Comisia Federala pentru Comert a Statelor Unite a dat o amenda record Facebook, pentru ca a incalcat dreptul de confidentialitate al utilizatorilor. Reteaua de socializare trebuie sa plateasca 5 miliarde de dolari si sa infiinteze un comitet independent pe probleme legate de confidentialitate. Amenda…

- Intr-un document publicat pe blogul companiei, Twitter a precizat ca va sterge mesajele care ''dezumanizeaza persoanele pe baza apartenentei religioase'', dupa ce existenta unor astfel de mesaje ii va fi semnalata. Compania precizeaza ca mesajele publicate anterior zilei de marti si raportate…

- Google a fost reclamata marti de mai multe organizatii la autoritatile de reglementare in domeniul protectiei datelor din Franta, Germania si alte state ale Uniunii Europene in legatura cu modul in care gestioneaza datele utilizatorilor pentru publicitatea online, transmite Reuters, conform News.ro.

- Jandarmul rus al internetului Roskomnadzor a anuntat luni ca celebra aplicatie de dating Tinder va trebui de acum incolo sa puna, la cerere, la dispozitia serviciilor de securitate ruse, printre care si FSB, datele utilizatorilor sai, relateaza AGERPRES.Roskomnadzor intocmeste o lista de servicii…

- Roskomnadzor, jandarmul rus al Internetului, a anunțat ca aplicația de dating Tinder va trebui sa puna la dispoziție datele utilizatorilor sai serviciilor de securitate ruse, printre care și FSB. Roskomnadzor intocmeste o lista de servicii online active in Rusia care trebuie sa furnizeze date ale utilizatorilor,…