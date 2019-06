Twitter a eliminat mii de conturi suspectate a avea legături cu Iranul Twitter considera ca cele 4.779 de conturi desfiintate in cadrul acestei campanii aveau legatura sau era sustinute de Iran. Reteaua de socializare a mai precizat ca a eliminat si arhivat patru conturi afiliate cu Agentia de Cercetare a Internetului din Sankt-Petersburg, o sursa rusa de troli care a fost trimisa in judecata de procurorul special american Robert Mueller pentru incercari de amestec in alegerile prezidentiale din SUA. Twitter a mai inchis si arhivat 130 de conturi legate de miscarea catalana de independenta din Spania si 33 de conturi angajate in actiuni de manipulare legate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Sunt convins ca aceasta vizita va avea rezultate fructuoase', a declarat Xi, la sosirea pe aeroportul Vnukovo, unde a fost intampinat cu mare pompa. Aceasta vizita 'va incuraja dezvoltarea relatiilor ruso-chineze, un parteneriat global si o interactiune strategica intr-o noua era', a adaugat el,…

- 'As prefera sa nu spun asta, dar puteti crede ca acest lucru s-a intamplat si s-a intamplat in timpul administratiei mele', i-a declarat Trump lui Steve Hilton de la Fox News atunci cand a fost intrebat despre un raport potrivit caruia el a autorizat personal un atac cibernetic asupra Rusiei in timpul…

- Facebook a suspendat 265 de conturi, pagini, grupuri si evenimente de pe Facebook si Instagram care aveau legaturi cu Israelul, din cauza comportamentului „neautentic” care avea ca tinta utilizatori din Asia de Sud-Est, America Latina si Africa, transmite Reuters.

- Compania a sters 97 de conturi din Rusia care se ocupau de Ucraina si alte 21 care se concentrau pe Austria, tarile baltice, Germania, Spania, Ucraina si Marea Britanie, a anuntat Facebook intr-o postare pe blog.In luna martie, Facebook a eliminat din motive similare 2.632 de pagini, grupuri…

- Compania a sters 97 de conturi din Rusia care se ocupau de Ucraina si alte 21 care se concentrau pe Austria, tarile baltice, Germania, Spania, Ucraina si Marea Britanie, a anuntat Facebook intr-o postare pe blog. In luna martie, Facebook a eliminat din motive similare 2.632 de pagini, grupuri si conturi…

- Presupusul lider al gruparii militante despre care autoritațile afirma ca este responsabila pentru atentatele sinucigașe din Sri Lanka a murit în cursul atacului asupra hotelului Shangri-La, unul din cele șase hoteluri și biserici vizate de atacatori, au transmis autoritațile.Poliția a…

- Twitter a afisat marti rezultate trimestriale excelente si o crestere de 9% inainte de deschiderea oficiala a bursei, dar a fost atacata cu virulenta de presedintele american Donald Trump, care si-a folosit obisnuitele mesaje matinale de pe reteaua sociala tocmai pentru a-si exprima nemultumirile…

- Agentia de recuperare a bunurilor infractionale a aplicat sechestru pe bunuri si conturi in valoare de 1,5 milioane de lei si a efectuat investigatii financiare paralele in baza a 7 delegatii ale procurorilor.