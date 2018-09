Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și CFR Cluj vor incerca joi sa acceada in grupele Europa League, dupa ce ambele formații au pierdut prima manșa a play-off-ului. Roș-albaștrii vor intalni Rapid Viena pe Arena Naționala, de la ora 21:30, iar meciul va fi in direct la Pro TV. In tur, austriecii s-au impus cu 3-1. De partea cealalta,…

- Supercupa Romaniei 2018 la handbal. Sambata: Dinamo – Dobrogea Sud Constanța și CSM București – SCM Rm. Valcea. ACTUALIZARE 24 august. Meciurile din Supercupa, Dinamo – HC Dobrogea Sud (sambata, 25 august, de la ora 18.00) și CSM Bucuresti – SCM Ramnicu Valcea vor fi in direct la TVR 1 si TVR HD. ACTUALIZARE…

- Liga Campionilor și Europa League vor putea fi urmarite in urmatoarele 3 sezoane pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Lucrurile erau cunoscute de ceva vreme, astazi fiind facut anunțul oficial și publicandu-se modul in care vor fi distribuite infruntarile. Liga Campionilor a schimbat orele…

- Telekom Romania Communications a câstigat drepturile pentru TV, online si aplicatii mobile ale meciurilor din UEFA Champions League si ale UEFA Europa League, pentru perioada 2018 - 2021. Cele mai mari staruri ale fotbalului mondial vor putea fi vazute, în urmatoarele trei sezoane,…

- Posturile de televiziune LOOK TV si LOOK PLUS vor difuza partidele din UEFA CHAMPIONS LEAGUE si din UEFA EUROPA LEAGUE pentru urmatoarele trei sezoane, transmite News.ro . “Televiziunile LOOK TV si LOOK PLUS vor difuza partidele disputate in cadrul UEFA Champions League si in cadrul UEFA Europe League.…

- Liga 2 și Cupa Romaniei se vor vedea la Digisport, Telekom Sport și Look TV in perioada 2018-2021. Federația Romana de Fotbal anunța incheierea licitațiilor demarate la 15 iunie 2017 privind atribuirea dreptului de transmisie a meciurilor de fotbal disputate in Cupa Romaniei și in Liga 2 Casa Pariurilor,…

- Cupa Romaniei si Supercupa se vor vedea la Digi Sport, Telekom si Look TV in urmatorii 3 ani, dupa cum sustine paginademedia.ro. Daca primele doua posturi au detinut drepturile si in sezonul trecut, in schimb ultimul apare ca o noutate. Look TV inlocuieste practic PRO TV, care nu...

- CSM București, campioana en-titre din Liga Naționala de handbal feminin, are un nou antrenor. Este vorba despre suedezul Magnus Karl Johansson, care a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane. „Sunt bucuros pentru increderea pe care conducerea clubului CSM București o are in mine.…