- Perioada 3-10 ianuarie 2018 marcheaza intervalul de timp in care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din zona se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa (vizibilitate 50- 200 de metri). Read More...

- Miercuri, 20 decembrie 2017, comisia de recepție finala a obiectivului de investiții „Pista de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I și suprafețe de mișcare aferente” s-a deplasat la Aeroport pentru a vizita amplasamentul. Scopul vizitei era acela de a intreprinde verificarile la fața locului și celelalte…

- La data de 20.10.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai Direcției de Investigații Criminale au efectuat cinci…

- La data de 16.12.2017, jurul orei 20:00 politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat un minor de 16 ani, din comuna Frata, jud. Cluj, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 161 prin localitatea Dabaca, jud. Cluj, fara a poseda permis de conducere pentru nici…

- In cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Turda din aceasta dimineata, au fost aprobate noile sume cu care vor contribui Consiliul Local si Salina Turda la bugetul Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda. Read More...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona inalta de munte, valabila din aceasta seara in 15 judete din nord-vest, centru si sud-vest. Read More...

- Poliția Locala Turda in data de 07.12.2017, impreuna cu reprezentanții Biroului Roman de Metrologie Legala, Cluj –Napoca, au efectuat verificari privind asigurarea de catre comercianți a exactitații, a uniformitații masurilor și legalitatea mijloacelor de masurare. Read More...

- La data de 08.12.2017, in jurul orei 17:06, un barbat de 24 ani, din comuna Ceanu Mare, jud. Cluj, a sesizat prin SNUAU 112, Sectia 4 Politie Rurala Campia Turzii, ca in jurul orei 16.30, persoane necunoscute, s-au prezentat la locuința sa, avand intentia de a achiziționa motocicleta scoasa la vanzare.…

- Alin Tișe și consilierii județeni liberali au abandonat un proiect esențial pentru dezvoltarea județului Cluj, Centrul de colectare a produselor agricole, a fructelor si a legumelor din Campia Turzii. Read More...

- ”Daca va porniti spre Alba sau Mures inarmati-va cu rabdare, aglomeratie mare prin Turda, s-a rupt podul de la intrarea dinspre Alba”, era un anunț pus pe grupul Info Trafic jud Cluj , de pe Facebook. Read More...

- In perioada 08 - 24 noiembrie 2017, ITM Cluj a desfasurat actiuni de control in cadrul unei campanii organizate la nivel national, privind respectarea de catre transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la incheierea si executarea contractelor individuale de munca, a timpului de munca…

- Saptamana trecuta s-au desfașurat șase din cele opt jocuri ale etapei cu numarul XVI, prima a returului ligii a patra, zona Cluj. De asemenea, s-a mai disputat și o restanța din etapa a III-a. Read More...

- Lotul 3, intre Aiud si Decea, a fost construit de compania italiana Tirrena Scavi si este primul finalizat dintre cele patru de pe traseul de peste 70 de kilometri cuprins intre Sebes (Alba) si Turda (Cluj). Read More...

- Vremea urata de afara nu a fost un impediment pentru conducerea AJF Cluj, care a decis sa se mai joace o etapa in acest an, astfel in prima etapa a returului Ligii a 4-a si speram ultima oficiala din 2017, CSM Campia Turzii va juca sambata 2 decembrie, incepand cu orele 11.00, pe Stadionul ”Mihai Adam"…

- La data de 27.11.2017, in urma investigațiilor și a activitatilor de cercetare penala efectuate, polițiști din cadrul Politiei Municipiului Turda, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, fața de un barbat de 33 de ani, din comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj,…

- ”Comoara din adancuri”, respectiv Salina Turda, vrea sa-și dubleze capacitatea de vizitare, prin introducerea in circuitul turistic al Minei Iosif. In prezent, conducerea societații intocmește documentația necesara pentru accesarea fondurilor europene in acest sens. Anul trecut, Salina Turda a fost…

- Dorin Lojigan, primarul municipiului Campia Turzii, este noul președinte al Ligii Aleșilor Locali PNL Cluj, in urma alegerilor care s-au desfașurat ieri, pentru stabilirea noii structuri a conducerii aleșilor liberali din județ. Read More...

- Administrația locala din Campia Turzii a reușit performanța de a ocupa toate parcelele existente in Parcul Industrial Campia Turzii, proiect pus in practica de administrația locala condusa de Dorin Lojigan. Read More...

- Peste Arieș, in zona Poșta Rat, exista circa 10 hectare de teren contaminat cu foste deșeuri de la Uzina Chimica Turda. Administrația locala a obținut fondurile europene necesare decontaminarii și trasformarii zonei intr-un parc public, licitația pentru lucrari fiind lansata la inceputul acestei luni.…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Poliției Romane, au destructurat un grup infractional specializat in comiterea de inselaciuni prin metoda ,,accidentul”. Read More...

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a inaugurat joi, 16 noiembrie 2017, lucrarile de retehnologizare a Statiei Electrice de Transformare 220/110/20 kV Campia Turzii (judetul Cluj), dupa o investitie de circa 42 de milioane de lei, din fonduri proprii. Read More...

- Incepand cu data de 4 decembrie 2017, turiștii nu vor mai avea acces in Salina Turda prin vechea intrare de pe strada Salinelor, deoarece aceasta zona va intra intr-un amplu proces de modernizare. Read More...

- La data de 16.11.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul teritorial Bistrita-Nasaud au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Sorobetea Sorin pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc…

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor și mulți comercianți permit, ca facilitate, plata in mediul online, politistii va recomanda sa respectați cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. Read More...

- Comisarul Constantin Ilea a ajuns in fruntea Inspectoratului de Poliție Județean, insa nu este titular. Propunerea a venit din partea inspectorului șef al Inspectoratului General al Poliției Romane și a fost aprobata de Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne. Read More...

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ar putea intra intr-un scandal fara precedent, care s-ar putea finaliza cu cercetarea sa, pentru fals in declarația de avere! Cel puțin, astea sunt indiciile in acest moment, dupa ce PSD Cluj a ridicat aceasta problema, in urma unei dezvaluiri aparute…

- Stadionul "Mihai Adam" din Campia Turzii va fi sambata, 11 noiembrie, gazda meciului de fotbal dintre formatia locala CSM Campia Turzii si ACS Vulturul Mintiu-Gherlii, partida ce se joaca in cadrul etapei cu numarul 13, din Liga a 4-a a judetului Cluj. Read More...

- Incident incredibil in Campia Turzii: concubina unui barbat de 54 de ani, care lipsise de acasa pentru o saptamana, a aflat ca in absenta sa respectivul ii violase de cateva ori mama, informeaza Gazeta de Cluj. Read More...

- Un barbat de 44 de ani a fost prins de procurorii DIICOT intr-o comuna din judetul Cluj avand asupra lui un kilogram de cannabis, drogurile fiind expediate din Spania printr-o firma de curierat. Read More...

- Clubul Rotary Turda a primit astazi vizita Președintelui Rotary Internațional, Ian Riseley, care se afla in Romania pentru a participa la evenimentul ROTARY INTERNAȚIONAL INSTITUTE CARPATHIA CLUJ-NAPOCA 2017 organizat in premiera in Romania. Read More...

- Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 15:00, pe teren propriu, contra celor de la Armenopolis Gherla, intr-o partida restanta din etapa a VIII-a, a ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Read More...

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, care este și liderul PNL-ului local, a avut o replica dura pentru șeful PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, dupa ce acesta a reproșat ca proiectul Tetarom V, care ar trebui realizat langa Campia Turzii, a fost abandonat , deși era promisiune din campania…

- Doi veri din Ceanu Mare, Marin Crișan (57 ani) și Alexandru Crișan (56 ani), se acuza reciproc, dupa un scandal care s-a iscat de la un cal. Amandoi s-au deplasat la IML Cluj, pentru a primi zile de ingrijiri medicale, in urma constatarii agresiunii și sunt hotarați sa lupte unul altuia in instanța.…

- Caz incredibil, miercuri 25 octombrie, in localitatea Boian, comuna Ceanu Mare: o vaduva in varsta de 77 de ani a indraznit sa culeaga cateva nuci din nucul aflat in livada sa insa a fost rupta in bataie de un vecin de 79, menționeaza Gazeta de Cluj . Read More...

- Comuna Luna, cu sediul in : loc. Luna, str. Principala, nr. 192, jud. Cluj, in baza Legii nr. 188/1999, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pe perioada nedeterminata pentru funcție publica Read More...

- Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj, Ion Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca in cursul acestui an a crescut la 29 numarul incendiilor la rampa de deșeuri de la Pata Rat și, se pare, ca focul a fost provocat intenționat. Read More...

- Parlamentarii PSD Cluj, deputații Cristina Burciu, Cornel Itu, Horia Nasra și senatorul Vasile Ilea susțin modernizarea drumurilor județene din Cluj și saluta inițiativa Ministrului Fondurilor Europene care a identificat un mecanism pentru deblocarea a circa 1 miliard de euro din fonduri europene pentru…

- Deputatul social democrat Cristina Burciu a solicitat oficial ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, situatia ajutoarele de urgenta acordate persoanelor cu probleme din judetul Cluj. Read More...

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au efectuat perchezitii pentru documentarea si probarea intregii activitati infractionale a doi barbati, din comuna Aghiresu. Read More...

- Deputatul social democrat de Cluj, Cristina Burciu, sustine Programul national pentru sportul scolar, adresandu-se oficial in acest sens, pentru lamuriri suplimentare, ministrului Educatiei Nationale, Liviu-Marian Pop. Read More...

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizeaza, pentru prima data, admitere la scolile de agenti si subofiteri, in luna ianuarie, scotand la concurs peste 2.800 de locuri, masura fiind luata in contextul deficitului de personal pe care ministerul il are. Read More...

- In aceste zile, unora dintre cititorii TurdaNews le-a aparut un chestionar online, realizat de BRAT/SATI, pentru studiul audienței, care se face la nivelul intregii țari, pentru siteurile inscrise la BRAT/SATI, asociația profesionala din branșa care asigura masurarea și studiul audiențelor. Read More...

- Aceasta ramura sportiva aflata in crestere a starnit deja un mare interes in America si Asia – iar Liga Campionilor de Drone incepe sa cucereasca si Europa intr-un mod grandios. Intre 13 si 15 octombrie, dronele vor aborda traseul 3D instalat in Salina Turda din Romania, atingand viteze de peste 130…

- Astazi, Salina Turda a fost gaza unei proiecții cinematografice de excepție, amfiteatrul minei Rudolf fiind luat cu asalt de seniorii turdeni, cei carora le-a fost dedicat evenimentul. Read More...

- Conducerea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj manipuleaza și dezinformeaza angajații aeroportului, amenințandu-i ca vor fi dați afara, ca iși vor pierde locurile de munca și ca aeroportul se va inchide daca incepand cu data de 17 octombrie nu va mai fi director general David Ciceo. Read More...

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, avertizari cod galben de ceata pentru judetele Cluj, Salaj si Bistrita-Nasaud. De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca este ceata densa pe autostrada A1 Sibiu - Deva, in judetul Hunedoara. Read More...

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice - IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, efectueaza, joi, 53 de percheziții in București și in 22 de județe, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro. Read More...

- Inspectorii Directiei regionale de metrologie legala efectueaza in aceasta perioada mai multe controale in piete, targuri si oboare din judetul Cluj pentru a verifica exactitatea mijloacelor de masurare. Read More...

- Camera Deputatilor a respins astazi proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii 215/2001 a administratiei publice locale, initiat de UDMR, cu 256 de voturi impotriva si patru abtineri. Read More...