- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni un acord cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan cu privire la crearea pana in 15 octombrie a unei 'zone demilitarizate' sub controlul Rusiei si al Turciei in regiunea Idlib, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in finalul a aproximativ patru ore…

- FIBA 3×3 Europe Cup – turneul final al Campionatului European de Baschet 3×3 - va fi organizat de Sport Arena Streetball si Asociatia Clubul Sportiv “Sport Promotion” in parteneriat cu Primaria Sectorului 2 in perioada 14 - 16 septembrie, la Circul Metropolitan. Meciurile din grupe se vor desfasura…

- Este vorba de Mihai Onicaș (28 ani), fost jucator la Universitatea Cluj, care dupa lungi insistențe, fostul mijlocaș al lui ”U” fiind tentat de o încetare a activitații sportive. Echipa antrenata de Constantin Olariu a batut palma și cu Valentin Lemnaru (34 de ani). Lemnaru…

- Consiliul Local Timisoara, in care PNL are majoritatea, a aprobat vineri, 27 iulie, un proiect de hotarare prin care s-a decis prelungirea contractului de inchiriere pentru sediul PSD Timis cu inca trei ani. Decizia vine la trei luni de la o decizie de prelungire cu un an a contractului.

- Primaria Capitalei a anuntat ca a semnat miercuri contractul cu compania Deloitte Consultanta pentru elaborarea Strategiei de Smart City, strategie care va fi realizata in termen de aproximativ patru luni de la data emiterii ordinului de incepere si va...

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, ar putea respira ușurat: daca totul merge conform negocierilor, de miercuri, 18 iulie, va avea un nou vicepreședinte. Nicolae Oprea (UNPR) ar trebui votat in plen pentru postul lasat liber de Roxana Iliescu. The post Dobra a batut palma cu Bojin. Lae Oprea se pregatește…

- Vineri, 13 iulie 2018, la Praga, in Cehia, patru echipe naționale ale fotbaliștilor fara contract participa la un turneu la care, in afara gazdelor, mai sunt prezente Romania (antrenata de Daniel Iftodi, Augustin Calin și Florin Matache), Spania și Ungaria. In prima zi, tricolorii noștri, cu – printre…

- Uniunea Salvati Romania (USR) si Miscarea Romania Impreuna (RO+) fac apel la unitatea fortelor democratice din societate pentru "salvarea democratiei"."Acest apel este un indemn la unitate in fata unei coalitii care ne-a adus aici. Acest apel este insa si un indemn la realism si speranta.…