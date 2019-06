Stiri pe aceeasi tema

- Conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, examenul de Bacalaureat incepe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Proba va continua in data de 4 iunie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare…

- În Moldova a este perioada examenelor de absolvire. Potrivit orarului aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, examenele de absolvire pentru elevii ciclului primar se vor încheia joi, 23 mai.CC0 / Unsplash / Green ChameleonBAC 2019: Lista centrelor de bacalaureat, aprobata…

- Evaluare Naționala 2019 Edu.ro, clasa a VIII-a, incepe in iunie! Calendarul probelor, programa școlara și modele de subiecte și bareme de corectare la romana și matematica. Reguli și tot ce trebuie sa știi despre examenul Evaluare Evaluare Naționala la clasa a VIII-a

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a anuntat marti, la Targu Mures, ca nu se intentioneaza scoaterea Geografiei dintre disciplinele pentru examenul de Bacalaureat informeaza Agerpres. "Saptamana trecuta am fost la Deva si la Turnu-Severin, azi sunt la Targu Mures, iar vineri…

- Bianca Andreescu (23 WTA/18 ani) are o ascensiune fantastica in acest an, insa n-a absolvit examenul de Bacalaureat. Sportiva din Canada cu origini romanești s-a intors acasa unde se recupereaza și anunța ca va incepe sa invețe pentru examenul maturitații. „Acum este un moment bun pentru mine sa fiu…

- Pe fondul rezultatelor dezastruoase de la simularile pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat, sefa de la Educatie propune, din nou, schimbari majore in sistem: vrea patru tipuri de Bacalaureat si modificarea clasei pregatitoare, care sa devina clasa I.

- „Ceea ce se intampla acum, cu Laura Codruta Kovesi, este doar o avanpremiera a ceea ce ne pregateste PSD: intoarcerea la vremurile cand procuratura lucra cu lista decisa in Kiseleff. Dragnea isi vede cu ochii visul oricarui penal: nu doar sa scrie el Codul Penal dar sa si decida el cine e bun de arestat…

- Miercuri s-a desfasurat simularea la examenul de Bacalaureat 2019, proba matematica. Maine, elevii de liceu urmeaza sa sustina simulare la examenul de Bacalaureat, proba la alegere in functie de profil, proba la matematica fiind una obligatorie a profilului real.