Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi deputati PNL au inregistrat la Senat un proiect de lege potrivit caruia cei care primesc ajutor social si care refuza de a lucra ca zilieri va duce imediat la incetarea acordarii venitului minim...

- Șase deputați PNL au inregistrat, la Senat, un proiect de lege potrivit caruia refuzul persoanelor, care primesc ajutor social, de a lucra ca zilieri atrage dupa sine incetarea acordarii venitului minim garantat, transmite Mediafax.

- Mai mulți parlamentari au depus la Senat un nou proiect de lege care vizeaza modificarea Codului Rutier, iar de data aceasta propunerea vizeaza șoferii care conduc sub influența bauturilor alcoolice. In prezent, șoferii depistați cu o concentrație de pana la 0.8 miligrame de alcool pur pe litru in sange…

- Deputatul PSD, Georgian Pop, a depus, un proiect de lege, la Senat, potrivit caruia persoanele care divorteaza sa primeasca, la cerere, trei zile de concediu platit, pentru ca ”trec prin trauma desfacerii casatoriei” si au nevoie de timp liber pentru ”solutionarea problemelor”.

- Mai multi parlamentari PSD si ALDE au depus la Senat o propunere legislativa pentru modificarea Legii privind diminuarea risipei alimentare, prin care operatorii economici, cum ar fi hypermarketurile, vor beneficia de facilitati fiscale daca transfera alimente prin donare.

- Punctele de penalizare primite de șoferi ca urmare a abaterilor din trafic ar putea fi anulate in urma unei simple vizionari de filme educative despre urmarile grave ale neatenției in trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan, potrivit unui proiect de lege inregistrat la Senat. In același…

- Toti comerciantii ar putea fi obligati sa aiba in magazine rafturi rezervate alimentelor din Republica Moldova. Un proiect in acest sens a fost depus la Senat. Parlamentarii care l-au semnat spun ca s-au inspirat din legea care promoveaza produsele romanesti, conform Digi 24. Eugen…

- Mai mulți deputați PSD-ALDE au depus la Senat un proiect de lege pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului privind regimul ariilor naturale protejate, astfel incat titularii de licențe sa poata scoate din interiorul ariilor protejate suprafețele destinate exploatarii resurselor minerale.…