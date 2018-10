Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va cere Curtii Constitutionale sa-l suspende din functie pe presedintele Igor Dodon, in cazul in care acesta va refuza repetat sa semneze decretele de numire a celor doi ministri propusi, Nicolae Ciubuc si Silvia Radu.Anuntul a fost facut de Pavel Filip.

- ♦ Veniturile bugetului general consolidat au crescut in iulie cu 20% fata de iulie 2017, in vreme ce cheltuielile au avansat cu 13% ♦ Excedentul de 3 mld. lei inregistrat in iulie a redus deficitul bugetar pana la 1,2% din PIB. Guvernul a apasat frana cheltuielilor in iulie, iar incasarile…

- Lantul american de fast-food McDonald's a inchis "un numar redus" de restaurante in Venezuela, ca parte a politicii de adaptare la piata pe care o deruleaza in prezent, a anuntat compania Arcos Dorados, care detine marca in America Latina si Caraibe, relateaza agentia EFE. "Vom continua…

- Romania a incheiat primele sapte luni din an cu un deficit bugetar de 11,9 miliarde lei. Intr-adevar, acesta a scazut atat ca procent din PIB fata de primul semestru, cand si ca valoare, tinand cont ca dupa primele sase luni tara noastra avea o „gaura” de 14,97 miliarde lei. Cu toate acestea, scaderea…

- Executia bugetara pe primele sapte luni arata o scadere considerabila a deficitului bugetar al Romaniei, de la 1,61% din produsul intern brut la 1,26% din PIB, insa acesta este mai mult modificat „din pix” ca sa para mai mic. Comparativ cu anul trecut, el este insa de doua ori mai mare si de sapte ori…

- Viorica Dancila a promis ca Guvernul are bani de pensii si de salarii pana la sfarsitul anului. Totusi, Premierul Romaniei a redus bugetele unor institutii importante pentru a compensa. Citeste in continuare care sunt cele mai importante titluri din...

- Premierul Viorica Dancila a precizat joi, la Palatul Victoria, ca exista reduceri ale bugetelor unor institutii, dar reducerea s a facut doar acolo unde a existat un grad scazut de utilizare a banilor alocati, informeaza Antena3.ro. Printre cei care sunt afectati de taierea bugetara se afla si seful…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, solicita suplimentarea bugetului pentru protectia sociala cu cel putin un miliard de lei, pentru ca altfel vor fi inchise zeci de aziluri pentru batrani si mii de copii si persoane cu dizabilitati vor ramane fara sprijinul de specialitate. Turcan sustine ca…