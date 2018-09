TVA redus cu 5%. Ce afaceri sunt vizate "Saptamana viitoare cred ca venim cu o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA de la 9 la 5% pentru turism. Va fi acea scadere pentru partea de cazare si alte articole in aceasta zona", a declarat recent ministrul Finantelor. Potrivit documentului publicat sambata pe pagina de Internet a MFP, se propune extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru urmatoarele categorii: cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping; serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ocupatia de "expert in dezvoltare durabila" a fost inclusa in categoria meseriilor recunoscute in Romania, la propunerea Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, ordinul fiind publicat in Monitorul Oficial, a anunțat Guvernul. "Expertul în dezvoltare durabilă este o ocupaţie…

- Ocupația de ”expert in dezvoltare durabila” a fost inclusa in categoria meseriilor recunoscute in Romania, la propunerea Departamentului pentru Dezvoltare Durabila. In acest sens, a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul comun al ministrului muncii si justitiei sociale si al președintelui Institutului…

- Preturile la gaze, combustibili, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica, gaze si incalzire centrala au crescut cu 5,66%,…

- In luna iunie 2018, cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, fata de luna precedenta a scazut atat ca serie bruta cu 2,0% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,1%, informeaza…

- In luna iunie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete fata de luna precedenta a scazut atat ca serie bruta cu 0,3% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,4%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National…

- Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si salubritate, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri,…

- Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si salubritate, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Desi…

- In cadrul sedintei saptamanale de astazi a Partidului Democrat din Moldova, prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip vorbeste despre obiectivele reformei fiscale si anume ceea ce implica repatrierea valutei si amenzile nerepatriate.