- Noul regulament propus de Comisia Europeana, care elimina geoblocarea nejustificata in mediul online in intreaga Uniune, respectiv și in Romania, a intrat in vigoare in data de 3 decembrie 2018. cumparaturi„Acest regulament va ridica restrictiile si va facilita comertul electronic in beneficiul consumatorilor…

- Numarul magazinelor online active din Romania s-a dublat de la 7.000 in 2017, la 14.000 in prezent, iar pentru 2019 estimeaza peste 15.000 de magazine online. Ce ar trebui sa invete magazinele romanesti de la marii jucatori ca Alibaba, Amazon sau Booking.

- Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

- Romania va inchide acest an cu deficit sub 3% din PIB, asa cum s-a angajat, a declarat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. El a fost intrebat, la Palatul Parlamentului, daca Romania risca in acest an declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv.…

- Comisia Europeana a dat un nou regulament pentru comerțul electronic, iar discriminarile de acest fel vor fi interzise, chiar in luna cadourilor, cand toata lumea se pregatește pentru Craciun. Așa ca, din 3 decembrie vom avea liber la cumparaturi online pe orice site din Europa. Geoblocarea, sau mai…

- Deficitul public a crescut in Romania de la -0,5 % in 2015 la -2,9 % in 2016 si se preconizeaza ca acesta va ajunge la -3,3 % in 2018, -3,4 % in 2019 si -4,7 % in 2020, acest nivel al deficitului urmand a fi cel mai ridicat din UE, apreciaza Comisia Europeana.

- Amazon in Romania – Stiati ca puteti comanda de pe cel mai mare retailer online din lume chiar si din Romania? Mai mult, gasiti o multime de produse pe care nu aveti de unde sa le cumparati din tara.