Stiri pe aceeasi tema

- Exista riscul ca in cațiva ani sa nu mai avem dreptul sa spunem nimic, sa nu mai avem dreptul sa ieșim din țara. Nu au voie sa evite un raspuns, numai pentru reacția asta Dancila ar trebui sa plece azi acasa”, a spus actorul. Premierul Viorica Dancila a fost intrebata de jurnalisti daca are un mesaj…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca actualul Guvern trebuie remaniat din temelii, pentru ca sunt mulți care au pe frunte eticheta de ”idioți”. Basescu a explicat ca Liviu Dragnea nu va reuși sa rezolve situația, daca va incerca doar o remaniere politica, iar de data asta trebuie sa țina cont…

- De la 1 noiembrie mai multe tipuri de afaceri vor putea aplica cota redusa de TVA de 5%, printre care activitatea de restaurant și catering, cazarea in hoteluri și facilitați similare, sali de fitness, accesul in parcuri de distracții și parcuri recreative, spune Adrian Teampau, partener asociat, Divizia…

- Sumele trimise acasa de romanii plecati la munca in strainatate - numite pe scurt ”remiteri” - au avut cele mai mari ponderi in PIB-urile regiunilor sarace din Romania. Ele au atenuat decalajele economice din aceste zone, arata un material din campania #roMania a cotidianului Gandul.Rareș…

- Iata mesajul primarului Nicolae Robu: Am urmarit, din concediu, cu atenție, cum fac intotdeauna, ce se intampla acasa, acasa in Timișoara și acasa in Romania, de data asta cu focalizare pe “evenimentul verii”, protestele anti PSD-ALDE. Nu am avut deloc emoții ca in Timișoara ar putea avea…

- SSC Farul Constanța a debutat in noul sezon de eșalon secund, ca gazda a partidei cu ACS Poli Timișoara, pe arena din Ovidiu, scor 4-1. Pentru jocurile urmatoare, in cazul in care nu se va putea obține omologarea stadionului Farul, constanțenii ar putea muta meciurile de acasa in Bulgaria. "Avem o lista…

- Ediam este cel mai nou produs din categoria de laptopuri de la nJoy disponibil pe piata la distributorii autorizati din Romania. Ediam a fost gandit sa se integreze in atmosfera office, indiferent unde e nevoie de el sau oriunde alegi sa o creezi. Acasa sau la birou, Ediam iti pune…