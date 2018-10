"Prin actul normativ se propune ca, incepand cu data de 1 noiembrie 2018, sa se extinda aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru urmatoarele operatiuni: cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping; serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice altele decat berea; dreptul de utilizare a facilitatilor sportive in scopul practicarii sportului si educatiei fizice, altele decat cele care sunt deja scutite prin legislatie, serviciile constand in permiterea accesului in parcuri…