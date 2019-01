TVA de 5% din 13 ianuarie. Modificarea legislativă a apărut în Monitorul Oficial Aceasta masura vine ca o completare la masura de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% la cazarea in cadrul sectorului hotelier si serviciile de restaurant si de catering, care se aplica de la inceputul lunii noiembrie 2018, transmite zf.ro In decebrie 2018, deputatii au decis suplimentarea activitatilor turistice pentru care se aplica reducerea cotei TVA la 5%, respectiv pentru transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tractiune cu aburi pe linii inguste, telecabine sau teleski in scop turistic sau de agrement. Potrivit unui amendament al deputatului PSD… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

