- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni ca excluderea din partid trebuie sa fie o situatie extrema "nu o sanctiune" in cazul in care cineva are "o pozitie sau o exprimare care nu convine celei oficiale", precizand ca cei care vorbesc despre excluderea sa, a primarului general Gabriela Firea sau…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, inaintea CEx, ca ea crede ca se va propune excluderea sa din partid si ca se urmareste sa fie dati afara din Guvern Paul Stanescu si Tudorel Toader, pentru ca il incomodeaza pe Liviu Dragnea, titreaza News.ro. ”Am ajuns la executii publice, la…

- Seful PSD a afirmat ca spera sa nu se ajunga la excluderea primarului general al Capitalei din partid Dragnea a negat duminica faptul ca s-a discutat in partid despre un alt candidat la Primaria Capitalei pentru anul 2020, dupa scandalul in care este implicata Gabriela Firea, spunand ca spera sa nu…

- Ea a zis ca a simtit 'o usoara amenintare' in declaratiile lui Liviu Dragnea la adresa sa. 'Am simtit o usoara amenintare din partea domnului Dragnea, dar sunt obisnuita cu metodele domniei sale. A facut o afirmatie ca am facut o echipa timp de doi ani de zile. Am fost loiala atat lui ca presedinte,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa membrilor PSD, transmitand in document ca nu are un razboi cu Liviu Dragnea, ca nu se pune problema unei alegeri intre ea si liderul PSD, precizand totodata ca refuza sa ia in calcul excluderea din partid.

- Fostul premier Mihai Tudose a recunoscut, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD ca exista tensiuni in partid. Referitor la situația ministrului Carmen Dan, a carei demisie a fost ceruta in ședința CEx PSD de primarul Capitalei, Gabriela Firea, Mihai Tudose a recunoscut ca, pe vremea cand…