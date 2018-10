ȚUȚUIANU s-a îngropat politic! Acuzații grave la adresa Antena3! Adrian Țutuianu a fost inregistrat cand dezvaluia ca la Antena 3 s-au platit doua milioane de euro pentru ca anumiti lideri sa nu mai fie primiti in emisiuni. ”La Antena 3 n-am mai putut sa iesim ca s-au platit 2 milioane de euro pentru publicitate cu 3 zile inainte. Eu trebuia sa fiu joia trecuta la ora 18 la Sandra Stoicescu, nu m-au mai vrut. De fapt, trebuia sa fie Paul Stanescu la Sandra Stoicescu. La 11 i-a zis da, la 14 l-a sunat si i-a spus ”Imi pare rau, conducerea postului nu-mi permite sa ma implic in asta”. Ar trebui sa intelegeti foarte bine cum s-a intamplat cu Antena 3. La unii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Țuțuianu a fost inregistrat, intr-o ședința a PSD, cand spunea ca Antena 3 a primit doua milioane de euro pentru ca lui și lui Paul Stanescu sa li se interzica aparițiile in emisiunile televiziunii de știri. In acest sens, vicepreședintele PSD a relatat și o discuție pe care ar fi avut-o cu…

- Adrian Țuțuianu a fost inregistrat cand dezvaluia ca la Antena 3 s-au platit doua milioane de euro pentru ca anumiți lideri sa nu mai fie primiți in emisiuni.Conform liderului PSD, Dan Voiculescu ar vrea o lege a amnistiei ca sa candideze la alegerile parlamentare. Citește și: Victor…

- Febra `Statului paralel` inca face ravagii in Romania. Unii cred in sintagma inventata in timpul Guvernarii PSD-ALDE și iși explica orice ar fi neexplicabil prin implicarea ”Statului Paralel” (un fel de animism), alții ca ar fi doar pura propaganda menita sa abata atenția de la adevarata grija a…

- Intr-o noua inregistrare prezentata de Romania TV, Adrian Tutuianu vorbeste despre discutia din CEx al PSD in care Paul Stanescu le-ar fi spus colegilor ca daca vor cu Liviu Dragnea sa il ia de mana si sa iasa cu el prin Bucuresti, iar daca reactia oamenilor e buna, atunci "noi suntem niste idioti".

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca ”guvernantii nu fura doar resursele publice, ci si idei”, referindu-se la proiectul prin care muncitorii straini care vin in Romania ar incasa salariul minim in loc de salariului mediu pe economie.Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA,…

- Componentele sistemului de aparare antiracheta al SUA din Romania si Polonia risca sa duca la colapsul Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), a declarat marti Vladimir Ermakov, seful Departamentului...

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o ieșire exploziva, dupa ce postul Realitatea TV a fost intrerupt la retransmisie in Italia.Una dintre firmele care retransmite Realitatea TV in Italia, Romit TV, a afișat toata ziua un mesaj prin care arata ca s-a supendat transmiterea postului la solicitarea…

- Europarlamentarul Gabriela Zoana spune ca Monica Macovei compromite Romania in fața oficialilor europeni, pe care ii dezinformeaza cu buna-știința. ”Sunt mahnita pentru modul in care colega noastra...