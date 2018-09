Schimb de replici intre parlamentarii PSD Adrian Tutuianu si Catalin Radulescu, in direct, la Antena 3, in cadrul emisiunii News Magazine de sambata, dupa ce senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat ca va propune, la urmatoarea sedinta a BPN, excluderea lui Catalin Radulescu din partid, iar personal il va da in judecata pe acesta, dupa ce acesta l-ar fi acuzat pe Tutuianu ca ar fi acceptat un sistem de inregistrare SRI in sediul PSD.

Ce mesaj a transmis Adrian Tutuianu pe Facebook

"In ultimele zile, am constatat, cu neplacuta surprindere, faptul ca demersul privind scrisoarea…