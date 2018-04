Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca va fi infiintat un grup de lucru care sa modifice Legea insolventei, astfel incat firmele sa nu mai poata prelungi ani de zile acest proces. ''Am convenit cu ministrul Economiei sa realizam…

- Senatorul Adrian Tutuianu, vicepresedinte al PSD, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca protocolul SRI - Parchetul General arata, in primul rand, substituirea rolului Parlamentului ca unica autoritate legiuitoare. ''Arata, in primul rand, substituirea rolului Parlamentului…

- Senatorul PNL și președintele Comisiei economice, de industrie și servicii, Florin Cițu și senatorul PNL, Raducu Filipescu au fost oaspeții Organizației PNL Dambovița. Pe langa agenda legata de problemele politice , cei doi lideri libarali au și o intalnire cu oamenii de afaceri dambovițeni.…

- Antena 3 a aflat in exclusivitate ca Ludovic Orban ar fi dat ordinul sa fie mazilit senatorul Daniel Zamfir, din cauza valurilor pe care le-a facut cu legea plafonarii dobanzilor și cu legea leasingului care este acum in discuție. Aceasta decizie ar putea fi luata, miercuri, la ședința Biroului…

- Actul normativ pentru modificarea art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, inițiat de mine și de colegii mei social-democrați reglementeaza transportul pentru elevii din invațamantul preuniversitar. Astfel, elevilor care nu sunt școlarizați in localitatea de domiciliu li se deconteaza …

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, lanseaza o adevarata bomba pentru oficialii din cadrul Bancii Naționale a Romaniei. Zamfir a depus un proiect de lege prin care membrii Consiliului de administrație al BNR și personalul acesteia sa raspunda penal sau civil, daca nu iși exercita corect atribuțiile de…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a venit cu precizari pe marginea proiectelor votate in comisiile din Senat pe tema Legii leasing-ului și a prevederilor privind eliminarea titlului executoriu la contractele de credit pentru consumatori. ”1. La legea leasing-ului am modificat articolul care reglementeaza…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au stabilit, miercuri suspendarea din funcție pentru șase luni de zile a judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Decizia de miercuri a fost luata cu in…

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegati social-democrati din intreaga tara si-au exprimat votul si au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie presedintele executiv al…

- Punctul de lucru al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brașov din Municipiul Sacele va fi din nou funcțional, incepand din data de 14 martie 2018. Sediul punctului de lucru va fi la aceeași adresa, respectiv, str. G. Moroianu nr.7. Pentru a veni in sprijinul persoanelor din aceasta…

- Ramane exact cum a fost. Primarii si politicienii pot numi persoane care sa conduca institutii in regim de interimat, pe o perioada de timp nelimitata. Senatorul USR Timis, Nicu Falcoi, a incercat sa schimbe legea privind numirile in functii de conducere, limitand durata cu care pot fi prelungite astfel…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au dezbatut, miercuri cazul judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Șecția a luat miercuri in discuție raportul Inspecției Judiciare in cazul magistratului…

- Președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), Cristian Parvan, a declarat ca organizația pe care o conduce propune modificare Legii insolvenței prin majorarea pragului de 40.000 de lei de la care se poate cere deschiderea procedurii de insolventa, dar și conversia in actiuni a creditelor…

- Senatorul PSD Lucian Trufin, a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca in aceasta saptamana, in cadrul Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura și Dezvoltare Rurala din Senatul Romaniei, al carei secretar este, s-a facut un prim pas in rezolvarea problemei fermierilor ale caror culturi…

- Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la 18 la 21 de ani, introduc o perioada de trei zile de "asteptare" pentru cumparatori si scot in afara legii dispozitivele care permit accelerarea tirului la armele semiautomate. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senatul…

- • Excavatoare BLOCATE de TREI ANI, in carierele CEO! Proiectul de modificare a Codului Silvic, propus de catre senatorii de Gorj, Scarlat Iriza(ALDE) și Florin Carciumaru(PSD), care va fi susținut in Camera Deputaților de catre Mihai Weber, a trecut, ieri, de Senat, astazi legea ajungand,…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale, transmite Agerpres.

- Senatorul PNL Cristian Chirtes a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca formatiunea sa a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, intrucat aceasta nu este un act de reglementare a unor…

- PNL va sesiza la CCR modificarile la Legea de functionare a CCR Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. PNL va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de modificare a Legii 47 din 1992 privind organizarea si functionarea CCR. Senatorul liberal Iulia Scântei…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, a anunțat ca pentru a veni in sprijinul celor 61 de primarii afectate de creditul pentru Proiectul ”Utilitați și Mediu”, a depus doua inițiative care deja iși urmeaza cursul legislativ. Este vorba de depunerea unui amendament la Legea de aprobare…

- Jurnal CS scria in decembrie 2017 despre problemele pensionarilor dintr-o mare parte a județului, care se vad nevoiți sa bata drum lung de la Caransebeș, Bucova, Baile Herculane sau Sacu pana la Reșița pentru a-și rezolva problemele la Casa de Pensii. Chestiunea a ajuns pana in Parlament,…

- Aplicarea amenajamentului pastoral drept obligatie pentru a incasa subventia APIA pe pajiste a fost amanata, prin lege, pana in 2019. Initial termenul limita era anul acesta dar deoarece foarte putin proiecte de amenajamemente pastorale au fost depuse s-a decis amanarea termenului.…

- Avocat de profesie, mediator – Dorin Badulescu, in prezent senator din partea PMP Buzau a oferit “o gura de aer” mediatorilor, prin amendamentele depuse personal la Legea privind protectia victimelor infractiunilor care propunea modificari si ale Legii 192/2006 pe subiectul medierii in materie penala.

- Viceprim-ministrul Gratiela Gavrilescu, Ministrul Mediului, a efectuat la sfarsitul saptamanii trecute o vizita de lucru la Consiliul Judetean Dambovita. Intalnirea a avut loc la initiativa senatorului Adrian Tutuianu, vicepresedintele Senatului Romaniei.

- Nota de adoptare tacita a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul Adrian Tutuianu. Potrivit expunerii de motive, este necesara modificarea legislatiei in domeniu pentru corelarea cu cerintele legislative ale Uniunii Europene. "Nemodificarea urgenta a legislatiei…

- Senatorul PSD Radu Preda a intrebat luni, dupa ce comunitatea Declic a depus in holul Senatului semnaturile celor care nu sustin modificarea legilor justitiei, unde sunt acestea, deoarece el vede doar o lista cu nume. Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat ca si el a semnat petitia, „ca cetatean…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus niciodata problema…

- Câți dintre noi, atunci când descoperim ca expira o folie de calmante sau aspirina, nu le-am aruncat, cu lejeritate, fara sa ne gândim ca simplul gest ne pune în atât propria sanatate cât și mediul

- In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile in zilele de duminica. In traditia crestina, duminica este zi de odihna. Iar in Polonia, acest lucru a devenit lege. Presedintele Andrzej…

- 'E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat cu totii, chiar le-am cerut inainte de vot, le-am depus un raport de activitate de la comisie, cu totii mi-au spus chiar cuvinte elogioase la adresa activitatii…

- Paul Stanescu, avizat favorabil in comisii pentru functia de minsitru al Dezvoltarii Regionale si Adminsitratiei Publice, a declarat in cadrul audierii ca functionarul public acuzat de coruptie nu ar trebui dat afara, ci ar trebui transferat la alt loc de munca. „El nu mai are familie, copii, cu ce…

- Legea insolventei se modifica odata cu noul guvern. Astfel, o firma nu va putea ramane in faliment mai mult de 2 ani sau daca nu isi respecta planul de conformare pe o perioada mai mare de 6 luni, se arata in programul de guvernare propus de premierul desemnat Viorica Dancila. In plus, se doreste si…

- Plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparatii si conservare a Depozitului 129 Materiale Tehnice din subordinea Bazei 2 Logistice din Targoviste, a fost arestat marti dupa ce s-a predat la sediul Politiei Titu. "Subofiterul este angajat al MApN. din anul 2009, perioada in care a avut…

- Plutonierul Florin Oprea, arestat marti, dupa ce s-a predat la sediul Politiei Titu, va fi suspendat din functie, in conformitate cu prevederile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, anunta Ministerul Apararii Nationale. ''Plutonierul Florin Oprea, specialist…

- Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata cu apel in sapte zile de la comunicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Potrivit datelor oficiale, creditoarea Enel Energie SA, in contradictoriu cu debitoarea Latora INT. SRL a investit judecatorul sindic cu solutionarea cererii de deschidere…

- O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD, avertizeaza fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, care crede ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern. Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a scris, sambata, pe pagina…

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene. De asemenea, aceeasi solicitare…

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…