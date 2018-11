Ţuţuianu: Plimbatul cu valizele, treabă de oameni neserioşi Senatorul Adrian Tutuianu, exclus luni din PSD, considera ca oamenii politici responsabili trebuie sa rezolve problemele prin dialog, sa colaboreze, nu sa plimbe "documente cu valize". "Este o disputa politica. Eu cred ca ar fi trebuit sa trecem de mult de faza dezbaterii politice cu valizele. Sa trecem la faza de dezbaterii politice serioase pe teme de interes nationale, precum infrastructura si economie. Plimbatul cu valizele, Dragnea cu nu stiu ce valiza, Iohannis cu alta valiza, este o treaba de oameni neseriosi. Oamenii politici responsabili ar trebui sa stea de vorba, nu sa mimeze dialogul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

