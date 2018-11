Țuțuianu, plângere Ștefănescu. Discuție telefonică: L-am înjurat, nu gratuit "Cu Codrin Stefanescu am avut o discutie telefonica. Cu trei zile inainte de referendum, a fost prezent in judetul Dambovita, a mers la patronul unei firme de transport auto si i-a cerut sa-l sprijine cu autobuze si cu oameni pe care sa-i aduca in fata sediului PSD, pornind de la imprejurarea ca exista un anume conflict local acolo. Spre cinstea lui, patronul firmei respective a spus ca nu intra in asemenea jocuri. L-am sunat (n.r. - pe Codrin Stefanescu), pentru ca am aflat aceste lucruri, l-am si injurat, nu am facut-o absolut deloc gratuit. Iar cu privire la modul in care a derulat toata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

