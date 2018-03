Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului National Liberal a avut un discurs halucinant in timpul Conferintei de duminica, declaratiile sale fiind parca inspirate de celebrii "Portocala" si Onea de la Ploiesti. Pe un ton rastit, Orban le-a ordonat primarilor PNL din tara sa dea cu parul in presedintii de Consilii Judetene…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns, luni, intrebata daca l-ar nasi pe Liviu Dragnea, ca nu va exista o batalie intre ea si Viorica Dancila pe acest subiect, premierul avand intaietate, fiind mai veche in partid.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor, duminica, in incheierea lucrarilor Consiliului National al PNL, sa inceteze cu ”blaturile” cu PSD. Orban le-a mai spus ca incepand de duminica partidul este in ofensiva si ca ”oastea trebuie trezita”, afirmand ca vrea ca fiecare sef de organizatie…

- Consiliul Național al PNL s-a intrunit duminica, la București, prezidat fiind de președintele partidului, Ludovic Orban. Cu acest prilej, s-au desprins din discursuri cateva idei interesante, in special legate de planurile liberalilor pentru anul viitor și, mai ales, pentru 2020. Pana atunci, insa,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Referitor la modul de lucru al procurorilor Onea si Portocala si la inregistrarile din sediul DNA Ploiesti aparute in spatiul public, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, ca probabil in acest mod se lucra in Procuratura, in anii 1950. "Ceea ce am vazut in legatura…

- Circa 4000 de delegati PSD participa sambata la Congresul extraordinar al partidului, organizat la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Acestia vor adopta o serie de rezolutii ale partidului si vor vota pentru noul Birou permanent national al partidului: 16 vicepresedinti - cate un barbat…

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a declarat ca este necesar Congresul PSD pentru adoptarea unui document programatic pentru perioada 2018 - 2020 si si-a exprimat regretul ca atentia este orientata catre candidaturi. In cele prinse in rezolutia de la Congres vor fi teme pe zona de Justitie.

- Dupa doar doi ani si jumatate de la ultimul Congres, PSD urmeaza sa isi aleaga o noua garnitura de vicepresedinti, plus presedintele executiv si secretarul general, in cadrul unui Congres extraordinar organizat sambata, 10 martie, la Sala Palatului. Delegatii social-democrati vor da voturi impartiti…

- „Mi-am despus candidatura nu pentru ca alerg dupa funcții, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie menținuta competiția in partid. Orice om are dreptul sa-și poata depune candidatura, deci nu vad nimic rau in chestiunea asta”, a declarat Ecaterina Andronescu. Ea considera ca la Congresul de…

- Biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a devenit loc de pelerinaj pentru liderii PSD. Inaintea Congresului din 10 martie se poarta negoeri pe funcții, iar in biroul lui Liviu Dragnea au trecut oameni importanți ai partidului.In biroul președintelui PSD au fost vazuți intrand…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca asteapta sa vada care sunt temele cu care se convoaca Congresul PSD, pentru a se decide daca va candida sau nu la o functie de conducere in PSD.

- Presedintele PSD Dâmbovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central în PSD.

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central in PSD. ''Eu nu m-am decis. Astazi (vineri, n.r.) avem conferinta judeteana, vom avea o prima discutie cu colegii.…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Scandalul in care este implicat procurorul Negulescu, alias „Portocala” este departe de a-și gasi un final. Mai mult, zilele ce trec scot la suprafața detalii cutremuratoare din activitatea acestuia.

- Rareori se intampla in istorie ca in urma unui eveniment sa nu apara niciun raspuns si numai intrebari. S-ar putea lansa o intrebare de sorginte leninista: ce-i de facut? Totusi, cea mai insistenta intrebare ramane: „ce se va intampla?” Problematica nu este declansarea in sine a procedurii de revocare…

- Andreea Cosma a fost chemata in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan. Sora lui Vlad Cosma a declarat ca a facut un apel public catre ministrul Carmen Dan, susținand ca a primit mesaje de amenințare. „Am fost chemata astazi la ora 10.00 de catre doamna ministru Carmen Dan. Ieri am facut un apel…

- Fostul sef al Consiliului Judetean (CJ), Mircea Cosma, a fost audiat de Completul de 5 judecatori al Instantei supreme in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare, alaturi de fiul sau, Vlad Cosma, care a primit 5 ani de inchisoare, in dosarul de coruptie privind atribuirea unor…

- Amestecul, adesea letal, dintre politica si justitie, confruntarile nesfarsite dintre politicieni din partide diferite, transforma Romania intr-o tara exotica, asa cum erau tarile din America Latina in ultima jumatate a secolului 20. Aparent Romania face figura aparte in randul tarilor din Uniunea Europeana.…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Sebastian Ghița o ataca la baioneta pe Kovesi:…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, joi, intr-o conferința de presa, ca Parcul Unirii va fi reconstruit astfel incat sa reziste inca cel puțin o suta de ani. ”Dorim sa reconstruim parcul Unirii, cu Monumentul, cu tot ceea ce o sa fie acolo, pentru inca minim 100 de ani, pentru ca…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, Alexandru Oprea, si-a dat vineri demisia din functie, dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic.Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus…

- Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au votat retragerea sprijinului politic lui Oprea. ''Am luat decizia de retragere a sprijinului politic pentru functia de presedinte al CJ Dambovita…

- Astazi, 2 februarie 2018, la nivelul Organizației PSD Dambovița in cadrul BPJ și CEx-ului se va tranșa situația tensionata dintre președintele CJ, Alexandru Oprea și președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu. Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, se pare ca dorește cu orice preț excluderea…

- Procurorul "Portocala" a fost exclus din Magistratura! Procesele in care Negulescu este acuzat de abuzuri la adresa unor politicieni si oameni de afaceri abia incep! UPDATE: Procurorul "Paraditu' la cetateni", in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din…

- Prin prezenta, va solicit sa publicati, in virtutea dreptului la replica, urmatorul punct de vedere fata de materialul „Declaratie incendiara a sefului PNL Dambovita: Adrian Tutuianu a intrat pe o strada cu sens unic si infundata”, aparut pe site-ul tvpartener.ro in data de 24 ianuarie 2018, articol…

- Desi a subliniat ca nu o face cu placere, seful PNL Dambovita a spus ca, in opinia sa, in disputa cu primarul de la Titu, pe marginea extinderii spatiului de depozitare a deseurilor menajere, dreptate au conducerea judetului si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Colectarea, Transportul si Depozitarea…

- Așa cum spunea și saptamana trecuta , și astazi, presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, susține cu tarie ca PNL sta departe de scandalul din PSD Dambovița ce are drept scop schimbarea din functia de președinte CJ Dambovița a lui Alexandru Oprea. Liderul Marius Caraveșeanu a catalogat aceasta…

- Incep sa apara primele reactii in urma scandalului in care un medic de la spitalul Pucioasa din Dambovita a lovit o ruda unui pacient intr-o iesire nervoasa socanta. Culmea, doctorul Geambasu nu ar fi la prima reactie de acest fel. Mai mult. si conducerea spitalului, si colegii medicului, si conducerea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul consultarilor cu președintele Klaus Iohannis de miercuri, 17 ianuarie, ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, pentru ca romanii s-ar fi razgandit de la ultimele alegeri parlametare pana acum.Vezi și: Topul partidelor: Pe…

- Cunoscut opiniei publice pentru pozițiile tranșate impotriva PSD, jurnalistul Malin Bot a incercat aseara sa vorbeasca și cu președintele PSD Post-ul Malin Bot, intrebari pentru Adrian Țuțuianu la ieșirea de la CEx. Reacția președintelui PSD Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Criza din PSD capteaza din nou atentia intregii opinii publice. De deciziile de astazi depinde viitorul guvernarii social-democrate. Confruntarea dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose a ajuns la apogeu. Desi cele mai multe organizatii judetene si-au aratat sustinerea pentru Liviu Dragnea, mai…

- Sunt negocieri pe ultima suta de metri, la Guvern! Cu mai putin de o ora inainte de sedinta cruciala din PSD, premierul Mihai Tudose are o intalnire de grad zero la Palatul Victoria. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei judetene a partidului, si senatorul Adrian Tutuianu, presedinte al PSD Dambovita, au venit...

- Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a postat, astazi, pe pagina sa de facebook un mesaj in care vorbește despre unitatea Post-ul In plin conflict deschis cu Oprea, Țuțuianu militeaza pe facebook pentru unitatea partidului și diversitatea de opinii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit unor surse DCNews, premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul Tudose…

- In contextul in care ședința din PSD era așteptata abia la sfarșitul lunii, CExN-ul de luni activeaza liderii de partid care transmit mesaje-cheie pe Facebook. Iata ce declara ei in contextul conflictelor din PSD: Laude pentru Guvernul Tudose. ”Orice zi pierduta e o crima” Marius…

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, tranmite un mesaj exploziv catre PSD și avertizeaza ca o noua moțiune de cenzura sau o demisie a premierului ar fi sinucidere curata. Țuțuianu atrage atenția ca toate aceste razboaie din PSD pun piedici in calea indeplinirii programului de guvernare. Citește…

- Președintele CJD Dambovița, Alexandru Oprea, fost secretar executiv al PSD Dambovița a confirmat in cadrul unei emisiuni a postului MDI Post-ul Alexandru Oprea, declarații tranșante despre conflictul cu Adrian Țuțuianu: Nu sunt un „yesman” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a respins, luni, posibilitatea scindarii formațiunii sale politice, in contextul in care politicianul buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovița, a afirmat ca va constitui un grup creștin-democrat in PNL și iși va urma parcursul pe care…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca nu se pronunta in legatura cu situtia din PSD, pentru ca este inutil, iar el a vazut de atatea ori filmul de astazi, cand Liviu Dragnea si-a exprimat sustinerea fata de Sorin Grindeanu, Adrian Tutuianu, Catalin Ivan, Valeriu Zgonea si fata de el.

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare a anunțat inca din anul 2012 ca a concesionat, pe o perioada de 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intenționa sa construiasca bungalow-uri și un restaurant, reamintește agenția Mediafax. Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui…