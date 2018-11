Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Adrian Tutuianu, exclus luni din PSD, a declarat, miercuri, ca nu se dezice de ceea ce a facut si a spus in ultima perioada, accentuand inca o data ca ”problema nu este partidul, ci liderul partidului”. Acesta a mai precizat ca va fi ”un votant critic al guvernului”, dar unul care va vota…

- Senatorul Adrian Tutuianu, recent exclus din PSD, a declarat, miercuri, ca nu se dezice de ceea ce a facut si a spus in ultima perioada. ”Problema noastra nu este partidul, ci liderul partidului”, a afirmat...

- Senatorul Adrian Țuțuianu, exclus luni din PSD, a declarat miercuri ca va fi un "votant critic" al guvernarii PSD-ALDE, insa nu va vota niciodata o moțiune de cenzura la adresa unui guvern PSD, și ca nu va renunța la razboiul pe care il are de dus, intrucat "lucrurile nu se vor termina nici azi, nici…

- ”Eu nu am venit sa votez vreodata o motiune de cenzura impotriva unui guvern al PSD, am sa votez toate actele normative care sunt importante pentru dezvoltarea economica, pentru infrastructura, pentru reforma sistemului judiciar, pentru reforma sistemului de incompatibilitati, dar nu voi fi votant…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu se pune problema sa revina in PSD si ca, in opinia, sa, problemele fostului sau partid nu se vor rezolva nici daca pleaca Liviu Dragnea, scrie Agerpres. "Nu ma intorc la PSD nici eu, nici…

- "E foarte greu pentru cei care comenteaza politica, dar nu au facut parte din niciun partid politic sa analizeze ceea ce se intampla intr-un partid. Un partid e viu, vii cu idei, cu propuneri, se discuta, unele sunt aprobate, altele nu, eu in ianuarie am conceput un document ajutat de domnul Adrian…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedinte al PSD Dambovita, a declarat luni, la finalul sedintei Biroului Permanent National, ca nu a dorit sa aduca in acest moment in discutie problema conflictului sau cu deputatul Catalin Radulescu, pentru ca ''astazi e nevoie mai mult decat oricand de putin…

- „Noi am discutat aceasta problema in grupul liderilor partidului și suntem foarte ingrijorați despre ce vedem și auzim despre Romania. Vom ridica aceasta problema in cadrul PES, care mai apoi poate decide excluderea partidului. Principiile esențiale ale mișcarii social-democrate sunt: Justiție sociala…