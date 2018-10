Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, si-a adus primarii din județ in fata biroului lui Liviu Dragnea, sub pretextul unei expoziții. Nu a ratat insa ocazia de a spune ca nu retrage nimic din ce a...

- Presedintele PSD Dambovita. Adrian Tutuianu, a declarat luni ca in continuare sunt nemultumiti in partid, chiar daca a fost un vot masiv pentru Liviu Dragnea, sustinand ca a avut discutii cu mai multi colegi parlamentari.

- Organizația PSD Dâmbovița a trimis o scrisoare deschisa prin care își apara liderul local, și îl ataca pe liderul de la Centru, Liviu Dragnea. 66 de primari din Dâmbovița au semnat scrisoarea de susținere pentru Adrian Țuțuianu.

- Zilele trecute, o cunoscuta televiziune din Romania a facut publice o serie de inregistrari explozive cu liderul PSD Dambovița, fost ministru al Apararii Naționale, Adrian Țuțuianu, in care iși punea la zid colegii de partid.Astfel, Țuțuianu a ajuns acum un personaj extrem de contestat in randul social-democraților,…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a fost surprins, miercuri, insultandu-si colegii de partid. Potrivit unor inregistrari, Adrian Tutuianu a precizat ca PSD s-a comportat precum „un partid de...

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a fost surprins insultandu-si colegii de partid. Potrivit inregistrarilor, Adrian Tutuianu a precizat ca PSD s-a comportat precum „un partid de maimute”,...

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune, conform unor fragmente din inregistrari prezentate marti seara de Romania TV, ca PSD s-a comportat precum „un partid de maimute”, deoarece a acceptat ca Liviu Dragnea sa o propuna premier pe Sevil Shhaideh, califica drept ”o tragedie” calitatea Guvernului,…

- Romania TV a prezentat, in aceasta seara, fragmente dintr-o inregistrare de la o ședința a organizației PSD Dambovița din data Post-ul Adrian Țuțuianu, inregistrat intr-o ședința de partid in care il critica pe Dragnea și numește guvernul ”o tragedie” apare prima data in Gazeta Dambovitei .