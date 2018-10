Țuțuianu, noi stenograme. Olguța Vasilescu, replică: Nu aveam nevoie să mă apere Lia Olguța Vasilescu a facut lamuriri cu privire la afirmațiile lui Adrian Țuțuianu, inregistrate pe ascuns la o ședința a PSD in Dambovița. "Olguța Vasilescu care dadea lecții pe nu știu ce și va spun ca i-am spus cam așa, ca pe vremea comuniștilor era un dicton: Fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post. I-am spus ca face parte din categoria miniștrilor care au senitmentul ca daca s-au așezat pe scaun sunt și ei mai deștepți. A ieșit Manda ca i-am atacat-o pe doamna, mi-a spus ca e fericit ca e contemporan cu mine. I-am spus ca ii folosește, ca are de invațat. M-a injurat mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ciutacu a prezentat, miercuri seara, la Romania TV, noi inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD. Acesta povesteste cum a apostofat-o pe Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, intr-o sedinta de guvern. "Au mai luat cuvantul, ca sa stiti, Olguța Vasilescu care dadea…

- Romania TV a difuzat, miercuri seara, alte inregistrari cu Adrian Țuțuianu.”Au mai luat cuvantul, ca sa știți, Olguța Vasilescu, care dadea lecții. I-am spus cam așa: pe vremea comuniștilor era un dicton: ”fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post!”. I-am spus ca face parte din categoria…

- Legea pensiilor va merge astazi spre Parlament, dupa ce a primit toate avizele necesare, iar Ministerul Finanțelor a ales o varianta de reactualizare a pensiei dupa 2022, a anunțat, miercuri, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, la Digi24.

- Guvernul se intruneste in sedinta, miercuri, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi va figura si proiectul legii pensiilor, potrivit ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. De la ora 11.00, in Piata Victoriei este programat un protest al pensionarilor, nemultumiti ca pensiile nu vor mai fi corelate…

- Reprezentantii Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania au anuntat ca vor protesta, miercuri, in Piata Victoriei, nemultumiti de Legea pensiilor. Protestatarii ar urma sa se stranga in piata incepand cu ora 11.00. Pensionarii spun ca nu sunt de acord cu faptul ca pensiile nu vor mai…

- Dambovițeni sunt așteptați la vot . Cele 432 de secții de votare de la nivelul județului Dambovița s-au deschis sambata, la ora 07.00, 428.940 de dambovițeni sunt așteptați la urne, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei.Cetațenii sunt chemați sa raspuna cu „Da”…

- Informatia a fost dezvaluita de jurnalistii stiripesurse , care citeaza surse din PSD. Conform acestora Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda ar fi complotat alaturi de "pucisti". Acestia comunicau in mod constant cu Firea si Pandele si chiar au participat la o intalnire a grupului anti-Dragnea din…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.