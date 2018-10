Țuțuianu, noi înregistrări BOMBĂ Noi inregistrari cu Adrian Țuțuianu, din spatele ușilor inchise, au fost prezentate cu puțin timp in urma la Romania Tv. "Olguța Vasilescu care dadea lecții pe nu știu ce și va spun ca i-am spus cam așa, ca pe vremea comuniștilor era un dicton: Fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post", a declarat Adrian Țuțuianu. Știre in curs de actualizare Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a avut o prima reacție dupa jignirile colegului sau din PSD, Adrian Țuțuianu. Acesta a spus pentru presa locala ca așteapta lamuriri inainte de a-l da in...

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii declaratiei prin care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, spune, conform unor fragmente din inregistrari prezentate marti seara de Romania TV, ca PSD s-a comportat precum "un partid de maimute", deoarece…

- Disidentii din PSD nu renunta la razboiul cu Liviu Dragnea. Robert Negoita si Gabriela Firea l-au ironizat pe liderul PSD dupa rezultatele de la referendum, iar Adrian Tutuianu prezinta din nou un sondaj care al descalifica pe liderul social-democratilor, conform unei inregistrari prezentate in exclusivitate…

- Adrian Țuțuianu a fost inregistrat pe ascuns, la sfarșitul lunii trecute, in timpul unei ședințe pe care a avut-o, la Gaești, cu mai mulți reprezentanți ai partildului. Mai multe pasaje din discuția cu ușile inchise au fost prezentate in aceasta seata. Stire in curs de actualizare.

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD a fost foarte tensionata. Cel mai dur atac la Liviu Dragnea a venit din partea fostului sau prieten și amic, vicepremierul Paul Stanescu, vicepreședinte PSD și semnatar al scrisorii alaturi de Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu.

- Invitat la emisiunea Access Hollywood, Ed Sheeran a fost intrebat de moderatorul emisiunii despre planurile de nunta, moment in care artistul a aruncat bomba: s-a insurat deja! De asemenea, el a aratat ca poarta deja o verigheta pe deget.

- Dupa decesul judecatorului Stan Mustața, avocații acestuia au facut dezvaluiri șocante in legatura cu transferurile suspecte pe care le-ar fi facut cei de la penitenciare. Avocata lui Mustața spune ca fostul ei client a scris in mai multe pagini informații care ar putea fi compromițatoare.

- Conform comunicatului de presa remis redacției, InfoCons a realizat un studiu asupra medicamentelor/suplimentelor alimentare tip pulbere pentru soluție orala și a suplimentelor alimentare impotriva racelii și gripei. In cadrul acestei cercetari, au fost analizate 17 produse.