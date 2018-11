Stiri pe aceeasi tema

- "Miercuri, in absenta mea, am pierdut sprijinul politic pentru functia de vicepresedinte al Senatului. Este un moment care ma obliga, in primul rand, sa va multumesc tuturor pentru colaborare si in al doilea rand sa va spun ca a fost o onoare pentru mine sa fac parte din conducerea acestei Camere,…

- Adrian Tutuianu a anuntat, luni, ca va activa ca senator independent. dupa demiterea sa din PSD si dupa ce a pierdut functia de vicepresedinte al Senatului. „Timpul va arata ca vom fi din ce in ce mai multi!”, a spus el, in plen. Adrian Tutuianu a venit la tribuna plenului pentru a le multumi colegilor…

- LOVITURA pentru PSD. Trei parlamentari PSD au demisionat din partid PSD e la un pas sa piarda majoritatea din Senat. Asta dupa ce un senator din Ilfov, apropiat Gabrielei Firea, a decis sa plece din PSD. Tot miercuri, doi deputati PSD de Ilfov si-au anuntat demisia din partid. Senatorul PSD Emanuel…

- Coalitia PSD-ALDE nu e in pericol sa piarda majoritatea parlamentara, dupa excluderea lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, declara la RFI senatorul social-democrat Liviu Pop. El spune ca saptamana viitoare vor exista parlamentari de la alte partide sau independenti care vor anunta in plenul Senatului…

- Social-democrații din Comitetul Executiv al PSD au votat, luni, excluderea din partid a șefului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, și a secretarului general, Marian Neacșu. ”Noi, și in scrisoarea pe care am facut-o publica acum o luna și in orice prilej in care am discutat cu cei 28 de colegi care…

- "E un moment dificil pe care il anticipam. Cred ca e o greșeala majora și decizia de azi nu face altceva decat sa arate ca in PSD e sancționat delictul de opinie. Eu m-am exprimat in interiorul partidului. Nu am vazut sa condamne cineva faptul ca un om e inregistrat in PSD de oameni interesați sa…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…