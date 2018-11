Stiri pe aceeasi tema

- "Noi, intruniti azi, 06 noiembrie 2018, am examinat hotararile Comitetul Executiv (CEx) Central al Partidului Social Democrat (PSD), din data de 05 noiembrie si am decis urmatoarele: 1. Apreciem ca abuzive si nefondate hotararile CEx vizand excluderea domnilor Adrian Tutuianu si Marian Neacsu; 2.…

- Social democrații dambovițeni sunt convocați, de la ora 16:00, la partid, intr-o intalnire pe care se pare ca o va Post-ul Ședința la PSD Dambovița, de la ora 16:00! “Lucrurile sunt complicate!” Ce a transmis Rovana Plumb apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatorul Adrian Tutuianu si fostul secretar general al PSD, Marian Neacsu, au fost exclusi, luni, din partid, in urma unei decizii luate de Comitetul Executiv National. Țuțuianu se lauda, in ședințele din Dambovița, ca are de partea lui mai mulți parlamentari PSD care pot rasturna votul impotriva…

- In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat excluderea liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu și secretarului general al PSD, Marian Neacșu, din partid.Cei doi sunt acuzați ca fac parte din grupul ”puciștilor” și au facut jocuri pentru debarcarea lui Liviu Dragnea și a Guvernului.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au plecat din biroul președintelui PSD Liviu Dragnea, potrivit Romania TV. La ședința ar fi participat și premierul Viorica Dancila. In spațiul public, se vorbește despre remanieri și despre nemulțumirea…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedinte PSD Dambovita, respinge acuzatiile deputatului Catalin Radulescu privind instalarea unui sistem de monitorizare/inregistrare, si adauga ca va cere excluderea acestuia di...

- Senatorul Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, a avut mandat din partea organizatiei judetene PSD Dambovita pentru demersul sau politic, a afirmat, miercuri, presedintele PSD Targoviste, Cristian Stan. ''Demersul public…

- Rovana Plumb a fost prezenta, vineri, la Constanta, la inaugurarea Statiei pentru Tratarea apei potabile Palas si a semnat un contract in valoare de aproape 600de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de apa potabila in judetele Constanta, Ialomita, Calarasi, Dambovita, Brasov si Ilfov.…