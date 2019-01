Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea oficiala a Presedintiei Romaniei la Consiliul UE Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si Colegiul Comisarilor se vor afla la Bucuresti în perioada 10 - 11 ianuarie pentru a marca începerea oficiala a Presedintiei române a Consiliului UE, ce va debuta cu un…

- ”La sfarsitul anului vom avea alegeri prezidentiale si reiterez ce am mai spus: voi intra in competitie pentru un nou mandat de presedinte”, a declarat Klaus Iohannis. Presedintele s-a aratat foarte optimist si a precizat ca nu se teme de niciun contracandidat, inclusiv Liviu Dragnea.…

- Liviu Dragnea nu respinge ideea de a candida la alegerile prezidentiale, mentionand ca ar trebuia ca PSD-ALDE sa aiba un candidat comun."Targetul nostru e ca viitorul presedinte sa fie candidatul coalitiei. Intentionez sa ajungem, intr-un timp rezonabil, si eu si dl Tariceanu si cele doua…

- Interviul dat de fostul președinte pentru cotidianul francez a fost prezentat in emisiunea ”Jocuri de Putere” de la Realitatea TV. Potrivit inregistrarii audio transmise de Rareș Bogdan, Ion Iliescu a spus cine ar avea mai multe șanse la prezidențiale, daca ar fi fi susținut de PSD. ”Șoc…

- "Liviu Dragnea a cerut astazi Guvernului sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea pana pe 15 ianuarie. Daca acest lucru se va intampla, il avertizez pe Liviu Dragnea ca PSD va arunca Romania catre o adevarata revolutie", precizeaza liderul USR, duminica, intr-un comunicat de presa.…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca a inceput campania electorala pentru alegerile prezidențiale, iar calculele din culise se fac pentru ca Iohannis sa caștige un al doilea mandat. Tocmai din acest motiv, susține Cristoiu, Iohannis și structurile de forța vor face tot posibilul pentru ca Liviu Dragnea…

- Chiar in ziua in care liderii PSD se reunesc, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute, printre altele, si „chestiuni interne”, in presa au aparut noi stenograme de la Dambovita, cu Adrian Tutuianu. In aceste inregistrari, Tutuianu sustine ca se asteapta…

- Scandalul din PSD continua, iar la urmatorul Comitet Executiv se anunța o situație exploziva. Liviu Dragnea și mai mulți lideri ai PSD din teritoriu ar urmari excluderea lui Adrian Țuțuianu din partid, pentru stenogramele compromițatoare. Citește și: Detaliul BOMBA din ordonanța de clasare…