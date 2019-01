Țuțuianu îi răspunde lui Ponta. Negocieri pe mai multe fronturi Fostul vicepreședinte PSD Adrian Țuțuianu a declarat miercuri, la Targoviște, ca a primit oferte de la mai multe partide și ca va lua o decizie intr-o luna de zile. „Se scriu tot felul de bazaconii legat de intentiile mele politice. Eu nu am batut la usa nimanui, la usa mea au batut toti. Am discutat cu toate partidele politice, cu conducerea lor nationala, la initiativa acestor partid. Fiecare mi-a facut o oferta pe care o analizez. Daca doresti sa faci politica, nu poti sa o faci cu succes de unul singur”, a spus el. „Nu am luat o decizie, este dificil, v-am spus ca am dificultați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

