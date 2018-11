In document, reprezentantii PSD Dambovita isi exprima sustinerea pentru Tutuianu si sustin ca el este ''presedintele legitim'' al organizatiei. De asemenea, acestia spun ca nu vor recunoaste o alta conducere, interimara, la sefia PSD Dambovita.



''Noi, intruniti azi, 06 noiembrie 2018, am examinat hotararile Comitetul Executiv (CEx) Central al Partidului Social Democrat (PSD), din data de 05 noiembrie si am decis urmatoarele: apreciem ca abuzive si nefondate hotararile CEx vizand excluderea domnilor Adrian Tutuianu si Marian Neacsu; il sustinem neconditionat si fara rezerve pe domnul…