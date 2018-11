Stiri pe aceeasi tema

- O noua ședința a Comitetului Executiv al PSD va avea loc saptamana viitoare, pentru remanierea unor miniștri, a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD in care au fost excluși din partid vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu și secretarul general Marian Neacșu. Dragnea…

- Liderii PSD s au reunit, luni, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National CExN , transmite RomaniaTV.net. Inaintea sedintei CEx, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a discutat in biroul sau din Parlament, cu mai multi lideri de organizatii social democrate. Mai multi lideri PSD…

- Fostul premier Mihai Tudose a transmis un avertisment dur, in ședința Comitetului Executiv al PSD. In contextul discuțiilor despre excluderea lui Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu, Tudose a atras atenția asupra unei potențiale fracturi.Sursele noastre arata ca Mihai Tudose l-a avertizat pe…

- Marian Oprisan a cerut, luni, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, excluderea din PSD a lui Adrian Țuțuianu și a lui Marian Neacșu, potrivit Antena 3.Liviu Dragnea susținea, inainte de sedinta, ca partidul va incheia socotelile cu cei care au uneltit impotriva guvernului PSD.

- O parte din liderii județeni PSD s-au exprimat intr-o discuție la Parlament cu Liviu Dragnea, pentru aplicarea unor sancțiuni in CExN de luni pentru vicepreședintele Adrian Țuțuianu și secretarul general Marian Neacșu, putand sa se mearga pana la excludere, au spus, pentru MEDIAFAX, surse din partid.De…

- Conform inregistrarilor prezentate in emisiunea lui Victor Ciutacu, Țuțuianu acuza ca secretarul general adjunct al PSD dadea telefoane in teritoriu. Codrin Ștefanescu a replicat rapid. ”Credeți ca m-a injurat vreodata, așa, barbatește in fața? Ma mira, de ceva timp, domnul Țuțuianu. Domnul…

- Reacție prompta din ALDE dupa ce scrisoarea care a zguduit PSD a devenit publica.Conform Romania TV, ALDE programase o ședința de partid in cursul acestei saptamani. Imediat dupa apariția scrisorii anti - Dragnea semnate de Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu, ALDE a decis ca…

- Secretarul general al PSD Marian Neacsu a declarat ca miercuri si joi se va intalni, alaturi de presedintele partidului, Liviu Dragnea, cu toti presedintii de organizatii pentru a discuta despre campania referitoare la referendumul cu privire la redefinirea familiei in Constitutie."Toate discutiile…