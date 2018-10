Țuțuianu, excludere PSD. Rădulescu: CEX-ul își va face treaba ''Am ascultat aceste inregistrari cu colegul Țuțuianu. Este deplorabil ca anumite persoane, in loc sa discute fața in fața chestiunile astea, barbatește, aleg ca sa critice sau sa faca afirmații urate fața de colegii noștri. Asta inseamna, pentru mine, o lipsa de barbație, in primul rand, și, in al doilea rand, o lipsa de fair-play fața de colegii admonestați sau carora li s-au spus tot felul de cuvinte urate de o persoana care cred ca este narcisist, pentru ca el crede ca e cel mai deștept din partid și cel mai frumos. Eu sper ca de data asta CEX-ul iși va face treaba și va lua o masura impotriva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

