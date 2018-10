Senatorul PSD Adrian Tuluianu a fost intrebat, luni, ce parere are despre Ordonanta de Urgenta care modifica legile Justitiei si a spus ca nu este ”in regula”.

”Nu cred ca e in regula ordonanta, dar asta este altceva. Nu am vazut-o. Cand o sa vad ordonanta o sa fac comentarii cat mai avizate. Altfel, ar insemna sa discut pe ce am vazut la televizor”, a spus Tutuianu.

Acesta a afirmat ca ordonanta ”trebuia discutata in partid”.

”Trebuia discutata in partid, mai ales ca de doi ani de zile stam pe masa cu legile Justitiei. Ori sa vi cu OUG asa de rapid mi se pare...”, a mai…