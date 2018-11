Țuțuianu, despre Dragnea: Nu o va face! Avand in vedere faptul ca alegerile sunt cel mai bun și mai obiectiv baromentru pentru a evalua performanța politica a unui partid, și nu sondajele de opinie sau aprecierile subiective ale unor membri nemulțumiți, Adrian Țuțuianu spune ca nici daca PSD nu va caștiga un procent rezonabil, actuala conducere nu se va retrage. "Chiar și in eventualitatea in care la urmatoarele alegeri europarlamentare din primavara, PSD va scoate un scor lamentabil, Liviu Dragnea nu va face un pas in spate. Il cunosc. El nu va face acest pas in spate, niciodata de pe o funcție", a declarat, pentru DC News,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

