Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni, dupa excluderea sa din PSD, ca o sa rezolve problema pe "cai legale" cu Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, cu privire la modul in care acesta din urma a derulat "toata aceasta operatiune de murdarire" a sa.



"Cu Codrin Stefanescu am avut o discutie telefonica. Cu trei zile inainte de referendum, a fost prezent in judetul Dambovita, a mers la patronul unei firme de transport auto si i-a cerut sa-l sprijine cu autobuze si cu oameni pe care sa-i aduca in fata sediului PSD, pornind de la imprejurarea ca exista un anume conflict…