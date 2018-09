Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat, luni, ca Parchetul General ar trebui sa verifice finantarea gruparii #rezist. "Este foarte important ca Parchetul General sa efectueze o ancheta privind sursele de finantare ale miscarii rezist, pentru ca au aparut pe piata foarte multe informatii…

- Rezerva financiara in valuta a Ministerului Finanțelor a scazut in prima parte a anului și se situeaza cu aproape 2 miliarde de euro sub nivelul optim, potrivit calculelor Profit.ro pe baza informațiilor dintr-un document al Ministerului Finanțelor. De ce este important: Buffer-ul de valută este…