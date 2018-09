Senatorul Adrian Tutuianu, presedinte PSD Dambovita, respinge acuzatiile deputatului Catalin Radulescu privind instalarea unui sistem de monitorizare/inregistrare, si adauga ca va cere excluderea acestuia din partid, rezervandu-si dreptul de a-l actiona in judecata pentru "prejudicii de imagine".



"In ultimele zile, am constatat, cu neplacuta surprindere, faptul ca demersul privind scrisoarea adresata membrilor Comitetului Executiv (CEX) al Partidului Social Democrat (PSD) a generat din partea unor persoane reactii numeroase. Unele dintre ele au proferat, in spatiul public, diverse…