Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Plumb, fiul Rovanei Plumb, a fost ales vicepresedinte al organizatiei PSD Dambovita, in locul Ofeliei Robescu, care a demisionat din functie in sedinta de luni a Comitetului Executiv al PSD Dambovita, organizatie condusa de Rovana Plumb. Adrian Tutuianu scrie, pe Facebook, ca ceea ce se intampla…

- Printr-o postare pe pagina personala de Facebook, senatorul Adrian Tutuianu, Pro Romania, multumeste Gabrielei Firea pentru invitatia de a reveni in PSD si a spus ca un gest similar l-a facut si Paul Stanescu. Tutuianu spune insa ca „PRO ROMANIA si-a croit, deja, un drum al sau, pe care trebuie sa inainteze.…

- Presa locala din Dambovița a relatat, vineri, despre „injuraturi ca la ușa cortului in sediul Pro Romania din Dambovița”, jurnaliștii spunand ca protagoniști au fost liderul județean Adrian Țuțuianu și șefa organizației de femei a Pro Romania, Cristina Sima.„A fost scandal monstru in sediul…

- Anca Alexandrescu, consiliera premierului Viorica Dancila, a ramas, vineri, fara job-ul de la Guvern, la cateva ore dupa ce se intorsese din vizita oficiala a premierului in Polonia. Potrivit G4media, Dancila o suspecta pe Alexandrescu ca scurgea catre anumite publicații informații sensibile din guvern,…

- Deputatul de Argeș Nicolae Georgescu a anunțat, luni, ca pleaca din PSD și se inscrie in Pro Romania. In urma demisiei acestuia, grupul deputatilor condusi de Victor Ponta a ajuns sa numele 22 de alesi. Pro Romania a incercat sa isi faca grup parlamentar, dar solicitarea lor nu a fost acceptata de…

- ''Intreprinderile mici merita sprijin guvernamental, la fel ca și companiile importante! Știați? Datorita politicii PSD, incepand cu anul 2018, 450.000 microintreprinderi romanești cu vanzari sub un milion de euro platesc doar 1% impozit pe profit. In prezent, avem in vedere creșterea…

- Foștii lideri PSD Adrian Țuțuianu, Ion Mocioalca și Marian Neacșu au disparut de pe lista Pro Romania la europarlamentare din cauza tensiunilor care aparusera in partid și care riscau sa compromita atmosfera din formațiunea fostului premier Victor Ponta, au relatat surse din Pro Romania pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Primele…

- Fostul premier Mihai Tudose ar putea fi supus unei noi interventii chirurgicale, dupa ce ieri a suferit un infarct acut. Desi Mihai Tudose a scris pe Facebook ca se simte bine, medicii i-ar putea implanta un nou stent, sustin surse din anturajul deputatului Pro Romania.