Stiri pe aceeasi tema

- "Așa cum am anunțat public, am contestat in justiție decizia abuziva de excludere din PSD. Din pacate, la termenul din data de 05.12.2018, instanța a decis amanarea, intrucat PSD a facut o cerere de stramutare a cauzei, la o alta instanța, din cauza calitații mele de senator. In opinia lor,…

- Senatorul Adrian Tutuianu, exclus din PSD luna trecuta, a anuntat ca instanta a amanat judecarea deciziei privind excluderea sa, pentru ca avocatii partidului au cerut stramutarea procesului. In acest context, el a facut o paralela cu contestatiile lui Liviu Dragnea privind completurile de 5 de la Inalta…

- Adrian Tutuianu a anuntat pe Facebook ca instanta a amanat judecarea deciziei PSD privind excluderea sa din partid, dupa ce avocatii social-democrati au cerut stramutarea cauzei. Adrian Tutuianu a comparat cererea PSD de stramutare a dosarului cu actiunea lui Liviu Dragnea de a constesta completele…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare, vineri, in procesul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta modul de tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat astazi pentru 3 decembrie judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare.

- Liviu Dragnea susține, in documentul prin care a chemat in judecata instanța suprema in privința componenței completelor de 5 judecatori, ca Inalta Curte de Casație și Justiție a facut exces de putere prin respingerea punerii in aplicare de indata a noilor prevederi privind componența completelor.Potrivit…