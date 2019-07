Este razboi total intre Adrian Țuțuianu și Codrin Ștefanescu! Vicepreședintele Pro Romania a spus, intr-o intervenție telefonica, despre Codrin Ștefanescu este un „personaj toxic” și ca nu mai are ce cauta ca „vector de imagine” in vreun partid politic. „Este un personaj toxic. Faptul ca azi vine sa-mi dea mie lecții arata ca personajul continua sa fie la fel de toxic. Eu nu am pupat talpa nimanui sau mana cuiva, ca sa ajung ministru sau vicepreședinte al Senatului. Eu mi-am obținut toate funcțiile prin foarte multa munca”, a spus Țuțuianu, la Realitatea Tv. Senatorul Pro Romania, Adrian Țuțuianu,…