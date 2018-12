Tutorial de coafura pentru Revelion

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Șerbu, trainer make-up in cadrul Atelierelor ILBAH a pregatit pentru Unica.ro un tutorial de machiaj pentru Craciun, in care iți prezinta pașii pentru a realiza singura, acasa un make-up splendid, care poate insa fi recreat ușor. Incepe prin a aplica un fon de ten și un corector in zona ochilor.…

- Sinaia este una dintre stațiunile preferate ale romanilor de Craciun și de Revelion. Inainte sa se dea startul concediil și vacanțelor, pregatirile sunt in toi, pentru ca vacanțele turiștilor sa nu dezamageasca. Am aflat cu ce surprize vom fi așteptați in Sinaia.

- Pentru prima oara in ultimii ani, ploiestenii nu vor mai asista la concerte in centrul orasului in noaptea dintre ani. Conducerea Primariei Ploiesti a renuntat, din cauza lipsei banilor, la spectacolul de Revelion, insa a anuntat ca va fi un foc de artificii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproape ca nu exista noapte de Revelion in care sa nu auzim sunetul asurzitor al petardelor și pocnitorilor. Legislația in vigoare insa interzice folosirea anumitor articole pirotehnice. Acestea nu pot fi folosite decat de cei care au varsta peste 16 ani și doar in anumite condiții. Cei care incalca…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, in sedința de Guvern de joi, ca Executivul a decis sa acorde romanilor inca doua zile libere de Craciun și Revelion. Astfel, 24 decembrie și 31 decembrie, ambele in zile de luni, vor fi nelucratoare. Inca doua zile libere pentru romani. Este vorba despre 24 si 31…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Craciun, Revelion si de Boboteaza. Potrivit meteorologilor ANM, de Craciun se anunta o incalzire a vremii. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale ale perioadei, abatere termica pozitiva ce va fi mai insemnata in vestul, centrul si nord-vestul…

- Veste-bomba pentru romani. Minivacanțele de Craciun și Revelion s-ar putea prelungi. Guvernul ar putea decide ca zilele de luni, 24 decembrie și 31 decembrie 2018, sa fie declarate zile libere. Situația in care romanii ar beneficia de cateva zile de vacanța in plus. O situatie similara a fost si in…

- In perioada 27-30 septembrie, școala Atelierele ILBAH și Beauty One au organizat Zilele Internaționale ale Frumuseții, un eveniment grandios, aflat la cea de-a doua ediție, dedicat atat profesioniștilor din sfera beauty, cat și amatorilor pasionați. Maratonul de masterclass-uri, demonstrații și ateliere…