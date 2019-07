Tusk spune că nu este cert dacă Parlamentul European va aproba nominalizările la conducerea UE Președintele în funcție al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marți ca exista "un mare semn de întrebare" daca Parlamentul European va aproba nominalizarile la conducerea instituțiilor europene, informeaza Mediafax citând site-ul de știri Politico. Tusk a salutat nominalizarea Ursulei von der Leyen la funcția de președinte al Comisiei Europene: "Sunt foarte fericit pentru asta. La urma urmei, Europa este o femeie. Cred ca a meritat sa așteptam pentru un astfel de rezultat". Acum decizia aparține Parlamentului European, care trebuie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

