Tusk şi Juncker, avertisment pentru liderii G20 'Perspectivele inaintea summitului sunt mai degraba sumbre', scriu cei doi oficiali europeni, inaintea reuniunii care va incepe vineri in capitala Argentinei, Buenos Aires. 'Ordinea internationala intemeiata pe reguli se afla sub o presiune in crestere, iar tensiunile comerciale globale raman nesolutionate, prin aceasta afectand negativ perspectiva economica globala', afirma Tusk si Juncker, pledand pentru cooperarea multilaterala vizand cresterea securitatii si prosperitatii.



'Dorim sa cautam solutii pentru provocarile definitorii ale vremurilor noastre: schimbarile climatice, tensiunile…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

