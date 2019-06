Stiri pe aceeasi tema

- 'Multe multumiri lui @KlausIohannis si echipei sale pentru o presedintie @ro2019eu energica si de succes. Ati reusit sa finalizati 90 de dosare in mai putin de 100 de zile, ceea ce este impresionant', scrie Tusk in mesaj. 'Ne vom aminti mereu summitul de la Sibiu pe care l-ati gazduit de Ziua…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a adresat, pe Twitter, un mesaj de felicitare pentru președintele Klaus Iohannis pentru modul in care Romania a exercitat președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. ”Multe mulțumiri pentru Klaus Iohannis și echipa lui pentru o președinție a Consiliului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-au multumit vineri, la Bruxelles, presedintelui Klaus Iohannis pentru modul in care Romania a asigurat presedintia Consiliului Uniunii Europene. „Sunt impresionat de ce a fost obtinut” in cele sase…

- Liderii europeni i-au multumit Romaniei pentru actiunile sale la presedintia Consiliului Uniunii. Klaus Iohannis a fost invitat sa li se alature presedintilor Consiliului si Comisiei Europene, in conferinta de presa finala a Summitului de la Bruxelles si i s-au transmis personal

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-au multumit vineri, la Bruxelles, presedintelui Klaus Iohannis pentru modul in care Romania a asigurat...

- Succesorul lui Klaus Iohannis la președinția Romaniei s-ar putea sa fie altcineva decat Klaus Iohannis. Vehiculez acest scenariu de peste un an de zile, cand am semnalat ca la sfarștul acestui an expira cel d-a doilea mandat al lui Donald Tusk la președinția Consiliului European. Locul devine vacant…

- Massimiliano Allegri (51 de ani) o parasește pe Juventus in aceasta vara, iar Cristiano Ronaldo (34 de ani) nu a ramas indiferent. Dupa cinci ani petrecuți pe banca „Batranei Doamne", antrenorul italian a luat hotararea de a se desparți de clubul alaturi de care a caștigat 11 trofee. Deși au lucrat…

- Seful statului Klaus Iohannis, liderul Consiliului European, Donald Tusk, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au sustinut o conferinta de presa joi seara dupa summitul UE de la Sibiu in care anunta concluziile reuniunii. Jean Claude Juncker: Sa spunem ca totul merge prost e o eroare…