Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii transmite un mesaj de multumire, pe Twitter, presedintelui Klaus Iohannis pentru o presedintie „energica si de succes” a Consiliului Uniunii Europene.„Multe multumiri lui @KlausIohannis si echipei sale pentru o presedintie @ro2019eu energica…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a mulțumit, sambata, pe Twitter, președintelui Klaus Iohannis și echipei sale pentru președinția "energica și de succes" a Romaniei la Consiliul UE.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a adresat, pe Twitter, un mesaj de felicitare pentru președintele Klaus Iohannis pentru modul in care Romania a exercitat președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. ”Multe mulțumiri pentru Klaus Iohannis și echipa lui pentru o președinție a Consiliului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-au multumit vineri, la Bruxelles, presedintelui Klaus Iohannis pentru modul in care Romania a asigurat presedintia Consiliului Uniunii Europene. „Sunt impresionat de ce a fost obtinut” in cele sase…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cel al Consiliului European, Donald Tusk, au salutat, la Bruxelles, la finalul summitului european de astazi, presedintia de succes a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cel al Comisiei…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-au multumit vineri, la Bruxelles, presedintelui Klaus Iohannis pentru modul in care Romania a asigurat...

- Klaus Iohannis a apreciat ca președinția romana a Consiliului Uniunii Europene a fost una de succes, președintele afirmand ca ”avem oameni foarte buni la Bruxelles”. Iohannis participa astazi la reuniunea de la Bruxelles a Consiliului European. ”Rezultatele obținute sunt foarte bune, intre timp toata…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, a susținut la summitul de la Sibiu ca Uniunea Europeana nu se afla in aceste momente in criza, din moment ce reușește sa adopte 80% din propunerile dezbatute.Citește și: VIDEO Donald Tusk, mesaj in limba romana: 'M-am indragostit de Sibiu,…