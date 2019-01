Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a rostit joi, la ceremonia de la Ateneu, pentru a marca preluarea oficiala a presedintiei Consiliului UE de catre Romania, un discurs in limba romana din care nu au lipsit referirile la scriitori romani,la performantele sportivilor romani, dar si la prima…

- Donald Tusk a mentionat, joi seara, marii sportivi ai Romaniei, la ceremonia de deschidere a presedintiei Consiliului UE, cerandu-le romanilor sa apere valorile democratice asa cum fostul portar al Stelei Helmuth Duckadam a aparat cele patru penalty-uri in 1986, la Sevilla.

- Donald Tusk a menționat, joi seara, marii sportivi ai Romaniei, la ceremonia de deschidere a președinției Consiliului UE, cerandu-le romanilor sa apere valorile democratice așa cum fostul portar al Stelei Helmuth Duckadam a aparat cele patru penalty-uri in 1986, la Sevilla, informeaza Mediafax."Sunt…

- Donald Tusk a mentionat, joi seara, marii sportivi ai Romaniei, la ceremonia de deschidere a presedintiei Consiliului UE, cerandu-le romanilor sa apere valorile democratice asa cum fostul portar al Stelei Helmuth Duckadam a aparat cele patru penalty-uri in 1986, la Sevilla.

- Biletul weekendului Pariuri1x2.ro Ne incepem sambata cu meciuri din Cupa Angliei. Mizam pe forța lui Chelsea, care ar trebui sa domine autoritar meciul cu Nottingham. Astfel, pariem pe faptul ca londonezii vor inscrie primii și vor obține calificarea. Derby va incerca sa profite de programul…

- Inainte de a intra in anul 2019, merita sa aruncam o privire asupra destinatiilor in care au calatorit romanii in anul care tocmai se incheie si sa tragem cateva concluzii. "Ne surprinde mai putin sa vedem faptul ca Italia sau tarile din Peninsula Iberica raman in topuri. Totusi, atunci cand…

- Ciprian Tatarusanu, portarul echipe nationale care a reusit sa apere un penalty in partida cu Muntenegru si a facut ca Romania sa-si pastreze avantajul si sa castige cu 1-0, a explicat cum a reusit sa pareze lovitura lui Jankovic. Totodata, goalkeeperul care evolueaza la...

- Bernadette Szocs, jucatoarea de tenis de masa care a adus in Romania pentru prima data dupa 23 de ani aurul de la Top 16 Europa, surprinde din nou. Sportiva a ajuns locul 2 in Europa si este in primele 20 cele mai bune jucatoare de tenis de masa ale lumii.