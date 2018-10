Tusk: Este posibil un acord cu privire la Brexit inainte de finalul lui 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat sambata ca este posibil sa se ajunga la un acord cu Marea Britanie inainte de sfarsitul anului in curs in ce priveste iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Vom incerca in octombrie (...)…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat joi ca Uniunea Europeana doreste sa aiba in viitor, pe cat posibil, relatii mai stranse cu Marea Britanie in ce priveste comertul, securitatea si problemele internationale, dar ca nu va ceda in legatura cu valorile si interese sale fundamentale…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni pe 17 octombrie pentru a discuta un posibil acord de Brexit cu Marea Britanie, a anuntat ieri Consiliul European. Oficiali si diplomati europeni si-au exprimat speranta ca vor reusi sa cada de acord asupra unui tratat final de retragere, propus Londrei, pe care…

- Premierul Theresa May a fost 'constructiva si respectuoasa' in sustinerea recentelor propuneri din planul de la Chequers, dar 'am primit in schimb ironii de la lideri importanti' europeni, a spus Raab, citat de agentia Reuters, el cerandu-le oficialilor europeni sa trateze cu seriozitate aceste negocieri,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie inca pot sa ajunga la un compromis pe tema Brexit, dupa ce premierul britanic Theresa May a denuntat "impasul" inregistrat in negocieri, informeaza agentia Reuters.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca este inca destul de posibil sa nu existe un acord pe tema Brexit-ului intre Uniunea Europeana si Marea Britanie in momentul expirarii termenului-limita pentru iesirea britanicilor din blocul comunitar, in martie 2019, informeaza…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Guvernul olandez elaboreaza un 'ghid', care va fi gata in luna octombrie, pentru cazul in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in absenta unui acord, a anuntat luni unul dintre raportorii parlamentului olandez pentru Brexit, transmite Reuters, preluata de agerpres. Olanda a inceput…